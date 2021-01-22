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  • Жиго: «Спартак» похож на «Марсель» – фанаты повсюду! «Зенит» – русский «ПСЖ»

Жиго: «Спартак» похож на «Марсель» – фанаты повсюду! «Зенит» – русский «ПСЖ»

22 января 2021, 09:59
11

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго назвал главных соперников московского клуба в РПЛ.

«Спартак» – что-то вроде русского «Марселя». Это самый популярный клуб в стране. Каждый выезд превращается в домашний матч – фанаты повсюду! Это народный клуб.

Наш враг – ЦСКА. Это большое дерби. Матч с «Зенитом» – такая же большая вывеска, как «Марсель» – «ПСЖ». Он самый могущественный клуб в финансовом плане. Эти команды – наши враги», – сказал Жиго в интервью Actufoot.

  • Жиго играет в России с 2018 года.
  • 27-летний игрок в сезоне РПЛ провел 17 матчей, забил 3 гола, сделал результативный пас.
  • «Спартак» в РПЛ идет 3-м.

Источник: Actufoot
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Зенит ЦСКА Марсель ПСЖ Спартак Жиго Самуэль
Комментарии (11)
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_Marqella_
1611300881
Я стала уважать этого парня...всё в точку!!! я думаю все понимают "враги" это на поле...
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Боцман59rus
1611302754
Наши две помойки(как по игре, так и по управленцам) рядам с французами не стояли
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neveldomha
1611306059
С чего он так решил. Никто не даст Зениту стать как ПСЖ и тратить на трансферы по 300 млн.евро в год. У нас за 40 лямов визгу будет
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Давид59
1611314131
Думаю здесь опять "трудности перевода". Скорей всего в оригинале звучало не "враги", а "главные соперники". Всё же это спорт и никак не война.
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Патриотическая свинья
1611323522
То что он сравнил Зенит с ПСЖ это конечно правильно, но если у марселя столько же болельщиков как у спартака в России то мне их жаль! А на счет денег он не прав - самый большой бюджет у спартака да и админресурс впридачу!
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paracetamol
1611392342
Зенит - это российский Реал, а не занюханный ПСЖ!
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