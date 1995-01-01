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    Жиго: «Спартак» похож на «Марсель» – фанаты повсюду! «Зенит» – русский «ПСЖ»

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго назвал главных соперников московского клуба в РПЛ.

    «Спартак» – что-то вроде русского «Марселя». Это самый популярный клуб в стране. Каждый выезд превращается в домашний матч – фанаты повсюду! Это народный клуб.

    Наш враг – ЦСКА. Это большое дерби. Матч с «Зенитом» – такая же большая вывеска, как «Марсель» – «ПСЖ». Он самый могущественный клуб в финансовом плане. Эти команды – наши враги», – сказал Жиго в интервью Actufoot.

    • Жиго играет в России с 2018 года.
    • 27-летний игрок в сезоне РПЛ провел 17 матчей, забил 3 гола, сделал результативный пас.
    • «Спартак» в РПЛ идет 3-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Actufoot

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +12926

      alarm 4 минуты назад

      какой ещё марсель? в сочи спартак был осасуной, а в питере сассуоло. гы-гы!

      0
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      Рейтинг: +10

      gossеtt 30 минут назад

      Еcли делаете ставки -> info-bet.ru

      0
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      Рейтинг: +2527

      neveldomha 43 минуты назад

      С чего он так решил. Никто не даст Зениту стать как ПСЖ и тратить на трансферы по 300 млн.евро в год. У нас за 40 лямов визгу будет

      0
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      Рейтинг: +307

      БеZуМныЙ 1 час назад

      Стыдно за хряков.

      5
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      Рейтинг: +20077

      Боцман59rus 1 час назад

      Наши две помойки(как по игре, так и по управленцам) рядам с французами не стояли

      0
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      Рейтинг: +19135

      silver29 1 час назад

      А что "ПСЖ" тоже финансируется из государственного бюджета Франции ????? Уберите захребетную финансовую составляющую и вы этого сенита не найдете.

      5
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      Рейтинг: +417

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 1 час назад

      СРАМ- этим всё сказано)))))))))))

      7
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      Рейтинг: +8003

      Литейный4 1 час назад

      А что другое может сказать эта Хавронья? Народ скажет, что свиньи лузеры, а Зенит чемпион с миллионной армией болельщиков. Гыгыгы

      7
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      Рейтинг: +2433

      _Marqella_ 2 часа назад

      Я стала уважать этого парня...всё в точку!!! я думаю все понимают "враги" это на поле...

      5
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      Рейтинг: +2478

      Бомбардиръ 2 часа назад

      "Наш враг – ЦСКА"... "Эти команды – наши враги"...
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      Хорошо обработанный хрюшками этот хрюнцуз натравлен на кого надо.

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