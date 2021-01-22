Жиго: «Спартак» похож на «Марсель» – фанаты повсюду! «Зенит» – русский «ПСЖ»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго назвал главных соперников московского клуба в РПЛ.
«Спартак» – что-то вроде русского «Марселя». Это самый популярный клуб в стране. Каждый выезд превращается в домашний матч – фанаты повсюду! Это народный клуб.
Наш враг – ЦСКА. Это большое дерби. Матч с «Зенитом» – такая же большая вывеска, как «Марсель» – «ПСЖ». Он самый могущественный клуб в финансовом плане. Эти команды – наши враги», – сказал Жиго в интервью Actufoot.
- Жиго играет в России с 2018 года.
- 27-летний игрок в сезоне РПЛ провел 17 матчей, забил 3 гола, сделал результативный пас.
- «Спартак» в РПЛ идет 3-м.
Источник: Actufoot