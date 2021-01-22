Жиго – об интересе «Лиона»: «Буду счастлив, если получу возможность сыграть в Лиге 1»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго высказался о возможном переходе в «Лион».

«Я видел новости об интересе «Лиона», но у меня действующий контракт со «Спартаком» (до 2022 года – прим. «Бомбардира») и я сосредоточен на игре за этот клуб.

Мечтаю оказаться в большом клубе. Двигаюсь вперед изо дня в день. Моя задача – играть максимально эффективно. Буду счастлив, если получу возможность сыграть в Лиге 1», – приводит слова Жиго Actufoot.

Жиго играет в России с 2018 года.

27-летний игрок в сезоне РПЛ провел 17 матчей, забил 3 гола, сделал результативный пас.

«Спартак» в РПЛ идет 3-м.

Жиго: «Спартак» похож на «Марсель» – фанаты повсюду! «Зенит» – русский «ПСЖ»