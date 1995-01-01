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    Жиго – об интересе «Лиона»: «Буду счастлив, если получу возможность сыграть в Лиге 1»

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго высказался о возможном переходе в «Лион».

    «Я видел новости об интересе «Лиона», но у меня действующий контракт со «Спартаком» (до 2022 года – прим. «Бомбардира») и я сосредоточен на игре за этот клуб.

    Мечтаю оказаться в большом клубе. Двигаюсь вперед изо дня в день. Моя задача – играть максимально эффективно. Буду счастлив, если получу возможность сыграть в Лиге 1», – приводит слова Жиго Actufoot.

    • Жиго играет в России с 2018 года.
    • 27-летний игрок в сезоне РПЛ провел 17 матчей, забил 3 гола, сделал результативный пас.
    • «Спартак» в РПЛ идет 3-м.

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    Источник: Actufoot

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    Сегодня, 11:31
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      gossеtt 30 минут назад

      Если делаете cтавки -> info-bet.ru

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +129

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Эта дырка в обороне ещё на что то надеется?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8003

      Литейный4 1 час назад

      Какой большой клуб для этого неликвида, да ещё после запятнанной карьеры в мазутном проекте? Гыгыгы

      2
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