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    Олег Иванов перешел в «Уфу»

    «Уфа» объявила о переходе бывшего полузащитника «Ахмата» Олега Иванова. Контракт с 34-летним футболистом рассчитан до конца сезона-2021/22.

    «Футбольный клуб «Уфа» поздравляет Олега с подписанием контракта и желает больших успехов в нашем клубе! Добро пожаловать!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    • 10 января «Ахмат» объявил о расторжении контракта с 34-летним полузащитником.
    • Иванов выступал за «Ахмат» с 2011 года.
    • Он провел 248 матчей и забил 16 голов.

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    Источник: официальный сайт «Уфы»

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