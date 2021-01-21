Олег Иванов перешел в «Уфу»

«Уфа» объявила о переходе бывшего полузащитника «Ахмата» Олега Иванова. Контракт с 34-летним футболистом рассчитан до конца сезона-2021/22.
«Футбольный клуб «Уфа» поздравляет Олега с подписанием контракта и желает больших успехов в нашем клубе! Добро пожаловать!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
- 10 января «Ахмат» объявил о расторжении контракта с 34-летним полузащитником.
- Иванов выступал за «Ахмат» с 2011 года.
- Он провел 248 матчей и забил 16 голов.
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Источник: официальный сайт «Уфы»