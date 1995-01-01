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    Бундеслига. «Бавария» минимально обыграла «Аугсбург», «Лейпциг» – «Унион» и другие результаты

    «Бавария» смогла забить «Аугсбургу» всего один гол. На 76-й минуте игрок хозяев Фредрик Йенсен не реализовал пенальти.

    В другой встрече другой участник плей-офф Лиги чемпионов «Лейпциг» обыграл «Унион» и идет на втором месте.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 17-й тур

    Аугсбург – Бавария – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Левандовски, 13.

    Шальке – Кельн – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Чикош, 31; 1:1 – Хопп, 57; 1:2 – Тильман, 90+3.

    Арминия – Штутгарт – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Клос, 27; 2:0 – Кемпф, 47 (в свои ворота); 3:0 – Доан, 86.

    Лейпциг – Унион – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Форсберг, 70.

    Фрайбург – Айнтрахт – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Юнес, 6; 1:1 – Салаи, 32; 2:1 – Петерсен, 63; 2:2 – Шлоттербек, 76 (в свои ворота).

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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