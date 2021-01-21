Бундеслига. «Бавария» минимально обыграла «Аугсбург», «Лейпциг» – «Унион» и другие результаты

«Бавария» смогла забить «Аугсбургу» всего один гол. На 76-й минуте игрок хозяев Фредрик Йенсен не реализовал пенальти.
В другой встрече другой участник плей-офф Лиги чемпионов «Лейпциг» обыграл «Унион» и идет на втором месте.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 17-й тур
Аугсбург – Бавария – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Левандовски, 13.
Голы: 0:1 – Чикош, 31; 1:1 – Хопп, 57; 1:2 – Тильман, 90+3.
Арминия – Штутгарт – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Клос, 27; 2:0 – Кемпф, 47 (в свои ворота); 3:0 – Доан, 86.
Гол: 1:0 – Форсберг, 70.
Фрайбург – Айнтрахт – 2:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Юнес, 6; 1:1 – Салаи, 32; 2:1 – Петерсен, 63; 2:2 – Шлоттербек, 76 (в свои ворота).
Источник: Бомбардир.ру