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    37-летний Хунтелаар вернулся в «Шальке»

    «Шальке» объявил о переходе форварда «Аякса» Клааса-Яна Хунтелаара.

    Контракт с 37-летним нападающим рассчитан до конца сезона. Голландец будет играть под 21-м номером.

    • Голландец выступал за «Шальке» с 2010 по 2017 год. Он забил 126 голов и сделал 35 ассистов в 240 матчах.
    • Клаас-Ян – второй бомбардир в истории клуба. Клаус Фишер – первый (210).
    • В декабре Хунтелаар заявил, что текущий сезон станет последним в его карьере.
    • «Шальке» идет на последнем месте в Бундеслиге.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Шальке»

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