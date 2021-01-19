37-летний Хунтелаар вернулся в «Шальке»

«Шальке» объявил о переходе форварда «Аякса» Клааса-Яна Хунтелаара.
Контракт с 37-летним нападающим рассчитан до конца сезона. Голландец будет играть под 21-м номером.
- Голландец выступал за «Шальке» с 2010 по 2017 год. Он забил 126 голов и сделал 35 ассистов в 240 матчах.
- Клаас-Ян – второй бомбардир в истории клуба. Клаус Фишер – первый (210).
- В декабре Хунтелаар заявил, что текущий сезон станет последним в его карьере.
- «Шальке» идет на последнем месте в Бундеслиге.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: официальный сайт «Шальке»