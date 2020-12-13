Хунтелаар: «Думаю, это мой последний сезон»

37-летний нападающий «Аякса» Клаас-Ян Хунтелаар намерен завершить карьеру по окончании сезона. Он планирует стать тренером.

«Все чаще думаю, чтобы закончить с футболом. Думаю, это мой последний сезон. Собираюсь остановиться.

Думаю, по окончании карьеры получу тренерскую лицензию, но сначала проведу несколько месяцев с семьей, а потом еще раз подумаю», – сказал форвард.