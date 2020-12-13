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Хунтелаар: «Думаю, это мой последний сезон»

13 декабря 2020, 11:04
3

37-летний нападающий «Аякса» Клаас-Ян Хунтелаар намерен завершить карьеру по окончании сезона. Он планирует стать тренером.

«Все чаще думаю, чтобы закончить с футболом. Думаю, это мой последний сезон. Собираюсь остановиться.

Думаю, по окончании карьеры получу тренерскую лицензию, но сначала проведу несколько месяцев с семьей, а потом еще раз подумаю», – сказал форвард.

  • Больше всего голов за карьеру Хунтелаар забил за «Аякс» (2006-2008 годы и с 2017-го).
  • С командой он брал чемпионат страны.
  • С 2006 по 2015 год Хунтелаар провел 76 матчей за сборную Нидерландов, забил 42 гола.

Источник: Voetbal International
Голландия. Эредивизие Аякс Хунтелаар Клаас-Ян
Комментарии (3)
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Cules2013
1607852558
Как-то тихо уходит Хунтелаар. Подзабыли про него. Раньше мне он нравился.
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Ajax-88
1607876244
Клаас-Ян Хунтелаар даже в свои 37, очень хорошо смотрится на футбольном поле.
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zigbert
1607954431
Не мешало бы встретится и поговорить об этом с Юрой Жирковым.
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