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    Хунтелаар: «Думаю, это мой последний сезон»

    37-летний нападающий «Аякса» Клаас-Ян Хунтелаар намерен завершить карьеру по окончании сезона. Он планирует стать тренером.

    «Все чаще думаю, чтобы закончить с футболом. Думаю, это мой последний сезон. Собираюсь остановиться.

    Думаю, по окончании карьеры получу тренерскую лицензию, но сначала проведу несколько месяцев с семьей, а потом еще раз подумаю», – сказал форвард.

    • Больше всего голов за карьеру Хунтелаар забил за «Аякс» (2006-2008 годы и с 2017-го).
    • С командой он брал чемпионат страны.
    • С 2006 по 2015 год Хунтелаар провел 76 матчей за сборную Нидерландов, забил 42 гола.

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    Источник: Voetbal International

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    13.12.2020 11:04
    Комментарии3
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      Рейтинг: +81348

      zigbert 3 часа назад

      Не мешало бы встретится и поговорить об этом с Юрой Жирковым.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      Ajax-88 13 декабря, 19:17

      Клаас-Ян Хунтелаар даже в свои 37, очень хорошо смотрится на футбольном поле.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10947

      Cules2013 13 декабря, 12:42

      Как-то тихо уходит Хунтелаар. Подзабыли про него. Раньше мне он нравился.

      1
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