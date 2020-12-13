Хунтелаар: «Думаю, это мой последний сезон»

37-летний нападающий «Аякса» Клаас-Ян Хунтелаар намерен завершить карьеру по окончании сезона. Он планирует стать тренером.
«Все чаще думаю, чтобы закончить с футболом. Думаю, это мой последний сезон. Собираюсь остановиться.
Думаю, по окончании карьеры получу тренерскую лицензию, но сначала проведу несколько месяцев с семьей, а потом еще раз подумаю», – сказал форвард.
- Больше всего голов за карьеру Хунтелаар забил за «Аякс» (2006-2008 годы и с 2017-го).
- С командой он брал чемпионат страны.
- С 2006 по 2015 год Хунтелаар провел 76 матчей за сборную Нидерландов, забил 42 гола.
Источник: Voetbal International