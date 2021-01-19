Габулов – о сокращении РПЛ: «Это решение станет ошибкой. Лига превратится в закрытый клуб»

Председатель совета директоров клуба «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов считает, что РПЛ нельзя сокращать до 12 клубов.

«Считаю, сокращать РПЛ нельзя — это решение станет ошибкой. В таком случае мы получим соперничество команд из нескольких городов. Лига превратится в закрытый клуб, интерес к которому будет минимальным.

Мы же живeм в огромной стране, где для роста популярности футбола необходимо увеличивать количество профессиональных клубов в разных городах.

При этом обязательно между этими клубами должна расти конкуренция — как спортивная, так и финансовая. Этого можно добиться в том числе и отменой лимита с определeнными условиями.

При расширении РПЛ можно было бы обратиться к формату плей-офф — как за чемпионство и места в еврокубках, так и за выживание. За пример можно взять чемпионат Бельгии, где играл я сам.

По своему опыту могу сказать, что накал борьбы в плей-офф гораздо выше, чем в регулярном первенстве. Интерес болельщиков к таким матчам просто запредельный, а это значит, что доходы и у клубов, и у всей лиги будут расти», – цитирует Габулов «Чемпионат».

По информации «РБ-Спорта», РПЛ рассматривает два варианта реформы лиги.

В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.

Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

РФС не намерен сокращать число участников РПЛ.

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