Metaratings: РФС не намерен сокращать РПЛ до 12 клубов

Руководство РФС и лично президент организации Александр Дюков выступают против сокращения числа участников РПЛ с 16 до 12.
По информации Metaratings, в РФС не одобрили идею президента РПЛ Сергея Прядкина, предлагавшего сократить число клубов лиги.
РФС готов поддержать предложения по увеличению количества зрелищных и коммерчески привлекательных матчей, но не намерен идти на сокращение числа участников РПЛ.
- Дюков в феврале будет переизбран на пост президента РФС.
- По информации «РБ-Спорта», РПЛ рассматривает два варианта реформы лиги.
- В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.
- Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.
РПЛ предлагают разбить на две группы по 12 команд. ФНЛ и ПФЛ могут быть объединены
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Источник: Metaratings