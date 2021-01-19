Metaratings: РФС не намерен сокращать РПЛ до 12 клубов

Руководство РФС и лично президент организации Александр Дюков выступают против сокращения числа участников РПЛ с 16 до 12.

По информации Metaratings, в РФС не одобрили идею президента РПЛ Сергея Прядкина, предлагавшего сократить число клубов лиги.

РФС готов поддержать предложения по увеличению количества зрелищных и коммерчески привлекательных матчей, но не намерен идти на сокращение числа участников РПЛ.

Дюков в феврале будет переизбран на пост президента РФС.

По информации «РБ-Спорта», РПЛ рассматривает два варианта реформы лиги.

В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.

Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

РПЛ предлагают разбить на две группы по 12 команд. ФНЛ и ПФЛ могут быть объединены

«Мы потеряем все, что завоевали». Семин – о сокращении РПЛ до 12 клубов

Прядкин – о реформе РПЛ: «12+12 – возможный, но не единственный вариант»