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Metaratings: РФС не намерен сокращать РПЛ до 12 клубов

19 января 2021, 19:26
9

Руководство РФС и лично президент организации Александр Дюков выступают против сокращения числа участников РПЛ с 16 до 12.

По информации Metaratings, в РФС не одобрили идею президента РПЛ Сергея Прядкина, предлагавшего сократить число клубов лиги.

РФС готов поддержать предложения по увеличению количества зрелищных и коммерчески привлекательных матчей, но не намерен идти на сокращение числа участников РПЛ.

  • Дюков в феврале будет переизбран на пост президента РФС.
  • По информации «РБ-Спорта», РПЛ рассматривает два варианта реформы лиги.
  • В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.
  • Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

РПЛ предлагают разбить на две группы по 12 команд. ФНЛ и ПФЛ могут быть объединены

«Мы потеряем все, что завоевали». Семин – о сокращении РПЛ до 12 клубов

Прядкин – о реформе РПЛ: «12+12 – возможный, но не единственный вариант»

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Россия Прядкин Сергей Дюков Александр
Комментарии (9)
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vladimir-7
1611074884
Непонятно, зачем был вброс о сокращении команд РПЛ?
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DOCTOR PENALTY
1611075609
Выслушали все "лестные" высказывания в свой адрес, и передумали сокращать.
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ivany4
1611081155
Пробный шар не прошел! Будут думать дальше, чем бы еще занять болельщиков, что бы не критиковали, извините - не отвлекались, на сегодняшнее состояние нашего футбола.
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Ziklop
1611093153
пробный шар катанули и он не зашёл, будут двигать по другому.
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nemolod
1611122167
По нынешней экономической ситуации из-ха резкого сокращения финансирования клубы сами начнут сокращаться,сначала одна-две команды,а дальше их число будет расти! Надо четко уяснить,что содержание одной команды РПЛ-это дорогостоящее и затратное удовольствие и РФС с этим придется считаться,несмотря на популисткие заявления о сохранении числа команд!
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САДЫЧОК
1611125968
СОКРАЩАТЬ надо для того , чтобы не было проходимцев , аферистов и прихлебателей Иванов (Урал) и т.д. Потому , что не будет финансирования из бюджета дармоедов ! Тамбов , Томь Урал Уфа-и есть шанс что деньги дойдут до людей (школы больницы , детский футбол ! И ещё -нужно будет биться в каждом матче -а не валять дурака и забивать Дрочинье легкие мячи Тамбову.
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Hektor 84
1611135494
Так не удивительно. А то же количество фарм клубов синита уменьшится. За что ему газпром будет бабло отваливать? Рфс должен руководить независимый от клубов человек и без личных пристрастий. А так газпром назначил очередного своего товарища чтоб рулить всем процессом.
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mustang__1000
1611139468
протестировали общественное мнение и сделали вывод
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