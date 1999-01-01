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    Metaratings: РФС не намерен сокращать РПЛ до 12 клубов

    Руководство РФС и лично президент организации Александр Дюков выступают против сокращения числа участников РПЛ с 16 до 12.

    По информации Metaratings, в РФС не одобрили идею президента РПЛ Сергея Прядкина, предлагавшего сократить число клубов лиги.

    РФС готов поддержать предложения по увеличению количества зрелищных и коммерчески привлекательных матчей, но не намерен идти на сокращение числа участников РПЛ.

    • Дюков в феврале будет переизбран на пост президента РФС.
    • По информации «РБ-Спорта», РПЛ рассматривает два варианта реформы лиги.
    • В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.
    • Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

    РПЛ предлагают разбить на две группы по 12 команд. ФНЛ и ПФЛ могут быть объединены

    «Мы потеряем все, что завоевали». Семин – о сокращении РПЛ до 12 клубов

    Прядкин – о реформе РПЛ: «12+12 – возможный, но не единственный вариант»

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19774

      DOCTOR PENALTY 1 минуту назад

      Выслушали все "лестные" высказывания в свой адрес, и передумали сокращать.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14906

      vladimir-7 13 минут назад

      Непонятно, зачем был вброс о сокращении команд РПЛ?

      1
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      Рейтинг: -314

      ДЫРЯВЫЙ ЛАЗУРНЫЙ ПАРУС 26 минут назад

      Как зениту будет нужно,так мафия питерская и сделает,дабы дырявому бомжатнику снова все накидывали в лиги шампиньонов!!!

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