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    «Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Румынии Маном

    На полузащитника «Стяуа» Денниса Мана претендуют несколько европейских клубов.

    По информации Gazeta Sporturilor, среди прочих 22-летнего футболиста хочет купить «Зенит».

    Также румын интересен «Фенербахче», «Парме», «Роме», «Севилье», «Фейеноорду», «Аталанте» и «Шеффилд Юнайтед».

    • Рыночная стоимость Мана – 6,5 миллиона евро.
    • Хавбек «Стяуа» – лучший бомбардир текущего розыгрыша чемпионата Румынии с 13 голами в 15 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Gazeta Sporturilor

    Самое популярное румынское спортивное издание. Выпускается с 1924 года. Аудитория в твиттере - более 9,4 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 20:56
    Комментарии8
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      Рейтинг: +7225

      Вомбат 32 минуты назад

      Я по-румынски не понимаю, но эту новость перепечатал итальянцы. Сериал "Бред про Зенит" тут оказался ни при чем. Речь идет там о перечне клубов, чьи скаутские службы держат этого Мана в поле зрения. В Италии это Рома, Аталанта, СПАЛ, Перуджа, в Испании Севилья, в Англии Шеффилд и Лидс, и где-то в конце списка между Портимоненсе и Фенербахче упоминается Зенит. Перевести это как "футболиста хочет купить Зенит" -- это уже инициатива Бомбардира.

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      Рейтинг: +12754

      alarm 1 час назад

      у нас на его позиции малком. да и лимит даёт возможность купить игрока, только при условии продажи другого, даже не знаю, кого. дриусси, может быть. а нахера его продавать. короче, бред это всё. позор тарасовке.

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      Рейтинг: +3503

      mopecekca > alarm 2 минуты назад

      тебя в тарасовке ******* чтоли, что ты пишешь все время про нее??

      0
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      Рейтинг: -299

      ДЫРЯВЫЙ ЛАЗУРНЫЙ ПАРУС 1 час назад

      Кем только баклажаны дырявые не интересуются
      В итоге венднли с малкомами и позор в лч

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      Рейтинг: +7225

      Вомбат 1 час назад

      Ура, еще одна серия любимого сериала того же сезона! А я думал, что теперь надо ждать когда из-под пера щелкоперов выйдет следующий сезон.

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      Рейтинг: +4280

      Гавроша 1 час назад

      Сколько таких было!

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      Рейтинг: +1542

      acor94 2 часа назад

      Нет такого клуба "Стяуа".

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      Рейтинг: +4343

      Давид59 > acor94 47 минут назад

      Википедия говорит, что есть. Но этот парень явно не оттуда. ...Согласно решению румынского суда в июле 2019 года, все права на историческое наследие «Стяуа» с момента создания клуба в 1947 году и до 2003 года, включая победу в Кубке чемпионов и Суперкубке УЕФА в 1986 году, а также несколько десятков местных кубков, перешли к новосозданному клубу «Стяуа», выступающему в 3-м футбольном дивизионе.

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