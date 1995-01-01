«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Румынии Маном

Я по-румынски не понимаю, но эту новость перепечатал итальянцы. Сериал "Бред про Зенит" тут оказался ни при чем. Речь идет там о перечне клубов, чьи скаутские службы держат этого Мана в поле зрения. В Италии это Рома, Аталанта, СПАЛ, Перуджа, в Испании Севилья, в Англии Шеффилд и Лидс, и где-то в конце списка между Портимоненсе и Фенербахче упоминается Зенит. Перевести это как "футболиста хочет купить Зенит" -- это уже инициатива Бомбардира.
На полузащитника «Стяуа» Денниса Мана претендуют несколько европейских клубов.
По информации Gazeta Sporturilor, среди прочих 22-летнего футболиста хочет купить «Зенит».
Также румын интересен «Фенербахче», «Парме», «Роме», «Севилье», «Фейеноорду», «Аталанте» и «Шеффилд Юнайтед».
- Рыночная стоимость Мана – 6,5 миллиона евро.
- Хавбек «Стяуа» – лучший бомбардир текущего розыгрыша чемпионата Румынии с 13 голами в 15 матчах.
Самое популярное румынское спортивное издание. Выпускается с 1924 года. Аудитория в твиттере - более 9,4 тысячи подписчиков.