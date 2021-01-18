«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Румынии Маном

На полузащитника «Стяуа» Денниса Мана претендуют несколько европейских клубов.
По информации Gazeta Sporturilor, среди прочих 22-летнего футболиста хочет купить «Зенит».
Также румын интересен «Фенербахче», «Парме», «Роме», «Севилье», «Фейеноорду», «Аталанте» и «Шеффилд Юнайтед».
- Рыночная стоимость Мана – 6,5 миллиона евро.
- Хавбек «Стяуа» – лучший бомбардир текущего розыгрыша чемпионата Румынии с 13 голами в 15 матчах.
Источник: Gazeta Sporturilor
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