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  • Худяков – о реформе РПЛ: «Почему бы не сделать 18-20 команд? В Испании и Италии больше 20 клубов»

Худяков – о реформе РПЛ: «Почему бы не сделать 18-20 команд? В Испании и Италии больше 20 клубов»

18 января 2021, 18:59
16

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков считает, что РПЛ нуждается в расширении.

«Я против сокращения лиги. Формат можно поменять: играть 3-4 круга, но командам, которые внизу, будет намного сложнее пробиться наверх. У нас огромная страна, почему бы не сделать 18-20 команд и играть больше матчей?

Если для интенсивности и конкурентных матчей, то тоже непонятно. В АПЛ, Италии, Испании больше 20 команд – и чего? Там есть сильные, средние и слабые команды, не сокращают ведь количество клубов», приводит слова Худякова Sport24.

  • По информации «РБ-Спорта», существует два варианта реформы лиги.
  • В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.
  • Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Тамбов Россия
Комментарии (16)
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portero
1610987139
Прикол в том что Испания как у нас одна область, плюс летом не играем. Вон в Барселоне вчера 23 тепла днём что там мячик не пинать, а у нас мороз будет когда начнем играть...
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Дикий Прапор
1610988098
Глупо сравнивать российский футбол с английским и испанским.
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Play
1610988720
Вы уже достали сравнивать себя с АПЛ, Примерой и т.п. Там клубы умеют зарабатывать деньги и сами себя обеспечивают, а вы только и умеете, что клянчить деньги у губеров и потом ещё их же и обвинять, что результаты плохие, потому что мало дали бюджета. Да и про логистику никто никогда не вспоминает, в Англии 20 команд географически играют как в чемпионате Московской области. Рассмотрите вариант двух дивизионов, как хоккее, пусть запад и восток играют регулярку по 10 команд, и уровень будет поровнее и с логистикой попроще, а потом плей-офф. Понятное дело, что запад будет доминировать, но это хоть какой-то адекватный вариант решения проблемы.
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Ганнибал Лектор
1610992206
И это говорит руководитель команды на грани ее банкротства посреди сезона! Вместо всей этой пурги про увеличение, расскажите что вы там употребляете в период пандемии
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JTherry
1610993769
Худяков: "у нас огромная страна, почему бы не сделать 18-20 команд..." страна-то огромная, но и бюджет не резиновый в регионах, период пандемии это показал... сделать чемпионат 18-20 команд? легко: научитесь зарабатывать на футболе, имейте надежного спонсора (хотя бы), постройте обещанный стадион в Тамбове (наконец), перестаньте клянчить деньги у губернатора на зарплаты футболистам, откройте детскую академию футбола... киваете на европейские чемпионаты - так и играйте по условиям этих чемпионатов, на самообеспечении)
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САДЫЧОК
1610998273
Откуда берутся все эти Худяковы Колосковы (который развалил сначала хоккей , а потом и футбол ?! Когда то в хоккее было 10 команд ! Это были зрелищные матчи и сборная была Непобедима ! Ну зачем нам смотреть Тамбов Ахмат Шинник ?! И вот тогда и не будет Дрочиньё забивать , потому что , играть против автобуса и равной команды-это две большие разницы !
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AtticusFinch1
1611004487
Да, почему бы не расширить...а потом сосать деньги из гос.бюджета, получать миллионные зп от налогоплательщиков и ныть,что не хватает денег, задолженности по выплатам и бойкотировать матчи,а в итоге объединяться с другой такой же командой и играть во втором дивизионе
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Валерий2705
1611006909
Какие тупорылые управленцы, такой и футбол, такая и страна. Главное свою ж.о.п.у в тепле и на хорошей зп сохранить, ради этого можно любую ересь нести. В АПЛ последняя команда может обыграть первую, как бывало не раз, все топ 5 лиги, прибыльные, даже в Турции прибыльный чемпионат, так что не смей, поганая пиявка рассказывать про 18-20 клубов. Задача таких как ты, постараться забраться повыше, набить карман, а потом клянчить деньги из бюджета, типо для болельщиков. Ты научись дела вести и работать как в Европе. Деятель. На самом деле, после всего этого нытья от подобных Худякову, начинаешь склоняться к тому, что это бы было не плохим решением, ещё бы лимит отменить, что бы не смотреть как в этих "зрелищных" матчах из топ 12 ленивые паспортисты вроде Оздоева и Нойштедтера сражаются. Но на это "защитники" отечественного футбола точно не сподобятся, ведь создатся конкуренция, а какая конкуренция для Саши Кокорина, он ведь звезда!
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Hektor 84
1611008091
Еще один любитель халявы! Тогда надо как в Беларуси запретить бюджетникам ездить на сборы за бугор. Вон в Крым или Краснодарский край. Плюс сократить зарплаты футболистам и сотрудникам бюджетных клубов до уровня простых людей. И расширяйте сколько хотите.
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Ивантеевец
1611048325
И это говорит человек, команда которого два сезона играет в чужом городе, команда, которую губер кинул в наглак на бабки, а сами кроме распила госбабла не в состоянии даже рубль заработать??? Или вы думаете что расширение позволит вам и дальше из сезона в сезон ныть, что денег нет и дальше бабки пилить? Нахер вы кому нужны даже в ФНЛ.
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