Худяков – о реформе РПЛ: «Почему бы не сделать 18-20 команд? В Испании и Италии больше 20 клубов»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков считает, что РПЛ нуждается в расширении.

«Я против сокращения лиги. Формат можно поменять: играть 3-4 круга, но командам, которые внизу, будет намного сложнее пробиться наверх. У нас огромная страна, почему бы не сделать 18-20 команд и играть больше матчей?

Если для интенсивности и конкурентных матчей, то тоже непонятно. В АПЛ, Италии, Испании больше 20 команд – и чего? Там есть сильные, средние и слабые команды, не сокращают ведь количество клубов», приводит слова Худякова Sport24.

По информации «РБ-Спорта», существует два варианта реформы лиги.

В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.

Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

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