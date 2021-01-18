Худяков – о реформе РПЛ: «Почему бы не сделать 18-20 команд? В Испании и Италии больше 20 клубов»

Вы уже достали сравнивать себя с АПЛ, Примерой и т.п. Там клубы умеют зарабатывать деньги и сами себя обеспечивают, а вы только и умеете, что клянчить деньги у губеров и потом ещё их же и обвинять, что результаты плохие, потому что мало дали бюджета. Да и про логистику никто никогда не вспоминает, в Англии 20 команд географически играют как в чемпионате Московской области. Рассмотрите вариант двух дивизионов, как хоккее, пусть запад и восток играют регулярку по 10 команд, и уровень будет поровнее и с логистикой попроще, а потом плей-офф. Понятное дело, что запад будет доминировать, но это хоть какой-то адекватный вариант решения проблемы.
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков считает, что РПЛ нуждается в расширении.
«Я против сокращения лиги. Формат можно поменять: играть 3-4 круга, но командам, которые внизу, будет намного сложнее пробиться наверх. У нас огромная страна, почему бы не сделать 18-20 команд и играть больше матчей?
Если для интенсивности и конкурентных матчей, то тоже непонятно. В АПЛ, Италии, Испании больше 20 команд – и чего? Там есть сильные, средние и слабые команды, не сокращают ведь количество клубов», приводит слова Худякова Sport24.
- По информации «РБ-Спорта», существует два варианта реформы лиги.
- В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.
- Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.
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