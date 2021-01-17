Пепе: «Моя карьера в Европе начиналась с 5 евро. На них я позвонил маме и сказал, что со мной все в порядке»

Защитник «Порту» Пепе рассказал о трудностях в начале карьеры. Он приехал из Бразилии в Европу в 18 лет.

«Когда я приехал, у меня было столько, сколько сейчас равняется пяти евро. На эти деньги мне пришлось купить телефонную карточку, чтобы позвонить маме и сказать, что со мной все в порядке.

Я подумал о том, чтобы успокоить маму, а не покупать еду. У меня был рейс в 11 вечера ночью, я пошел в заведение в аэропорту и спросил у сотрудника, есть ли у него что-нибудь поесть, но у меня не было денег. Он посмотрел на меня и вышел с багетом на подносе. С тех пор я действительно стремлюсь помогать другим, потому что это было то, что сильно повлияло на меня. Этот жест помог мне на всю оставшуюся жизнь», – цитирует Пепе «Матч ТВ» со ссылкой на Tribuna Expresso.