Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    Пепе: «Моя карьера в Европе начиналась с 5 евро. На них я позвонил маме и сказал, что со мной все в порядке»

    Защитник «Порту» Пепе рассказал о трудностях в начале карьеры. Он приехал из Бразилии в Европу в 18 лет.

    «Когда я приехал, у меня было столько, сколько сейчас равняется пяти евро. На эти деньги мне пришлось купить телефонную карточку, чтобы позвонить маме и сказать, что со мной все в порядке.

    Я подумал о том, чтобы успокоить маму, а не покупать еду. У меня был рейс в 11 вечера ночью, я пошел в заведение в аэропорту и спросил у сотрудника, есть ли у него что-нибудь поесть, но у меня не было денег. Он посмотрел на меня и вышел с багетом на подносе. С тех пор я действительно стремлюсь помогать другим, потому что это было то, что сильно повлияло на меня. Этот жест помог мне на всю оставшуюся жизнь», – цитирует Пепе «Матч ТВ» со ссылкой на Tribuna Expresso.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:45
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82027
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru