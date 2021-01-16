«Марсель» – в гонке за Милика

«Марсель» Андре Виллаш-Боаша претендует на форварда «Наполи» Аркадиуша Милика, пишет Transfer News Central со ссылкой на Goal. Между клубами идут переговоры.
Также заполучить футболиста хотят «Ювентус» и мадридский «Атлетико».
- «Марсель» интересовался Миликом еще в 2017 году.
- Главный трофей в карьере 26-летнего поляка – Кубок Италии.
- Рынок оценивает Милика в 27 миллионов евро.
В Италии сообщили о договоренности «Ювентуса» и «Наполи» по трансферу Милика
Источник: твиттер Transfer News Central