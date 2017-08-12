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    «Марсель» претендует на форварда «Наполи» Милика

    Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик рассматривает вариант с продолжением карьеры в «Марселе», однако «адзурри» не намерены отпускать футболиста.

    23-летний игрок недавно полностью оправился от разрыва передней крестообразной связки, из-за которой он пропустил большую часть прошлого сезона. Теперь ему предстоит бороться за место в составе с бельгийцем Дрисом Мертенсом, который очень ярко проявил себя на позиции форварда во время отсутствия поляка.

    Сообщается, что Милик готов покинуть неаполитанцев, чтобы из-за отсутствия игровой практики не лишиться места в составе сборной Польши.

    «Марсель» в свою очередь готов взять нападающего хотя бы в аренду, но «Наполи» не собираются расставаться с ним в свете предстоящего выступления в Лиге чемпионов.

    Источник: Football Italia

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    12.08.2017 15:41
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