Крамаренко – о предложении ЦСКА: «Думаю, Акинфеев посоветовал меня»

Тренер вратарей сборной Азербайджана Дмитрий Крамаренко подтвердил, что ЦСКА сделал ему предложение.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что 46-летний специалист может заменить Сергея Овчинникова в тренерском штабе москвичей.
– Неожиданно поступило такое предложение. В первую очередь, я связался с исполнительным вице-президентом АФФА Эльханом Мамедовым и поинтересовался у него, как на это смотрит. Благодарен ему, что хорошо воспринял.
Это плюс и для Азербайджана, ведь его представитель может оказаться в большом российском клубе с традициями. Посмотрим, как еще отреагирует Джанни Де Бьязи.
– Значит, вы покидаете сборную Азербайджана?
– Этот вопрос еще не решен. Совмещение возможно. Надо сделать выбор – либо совмещение, либо только работа в клубе.
– А что говорят в клубе насчет совмещения?
– Пока обсуждается. Будет принято решение, которое устроит обе стороны. Вопрос решится в ближайшие пару дней, ведь 17 января ЦСКА собирается.
– Если нет, то сделаете выбор в пользу «армейцев»?
– Клуб не против совмещения. Они даже официально предложение в АФФА сделали от имени президента московского клуба. Должны прийти к обоюдному решению.
– От кого последовало предложение?
– В ЦСКА знают меня не понаслышке. Но, думаю, Игорь Акинфеев посоветовал клубу, ведь мы вместе с ним играли за эту команду. Я завершал карьеру, когда он только начинал.
Я уже говорил с главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко, и он сказал, что слышал обо мне положительные отзывы.