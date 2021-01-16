Крамаренко – о предложении ЦСКА: «Думаю, Акинфеев посоветовал меня»

Тренер вратарей сборной Азербайджана Дмитрий Крамаренко подтвердил, что ЦСКА сделал ему предложение.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что 46-летний специалист может заменить Сергея Овчинникова в тренерском штабе москвичей.

– Неожиданно поступило такое предложение. В первую очередь, я связался с исполнительным вице-президентом АФФА Эльханом Мамедовым и поинтересовался у него, как на это смотрит. Благодарен ему, что хорошо воспринял.

Это плюс и для Азербайджана, ведь его представитель может оказаться в большом российском клубе с традициями. Посмотрим, как еще отреагирует Джанни Де Бьязи.

– Значит, вы покидаете сборную Азербайджана?

– Этот вопрос еще не решен. Совмещение возможно. Надо сделать выбор – либо совмещение, либо только работа в клубе.

– А что говорят в клубе насчет совмещения?

– Пока обсуждается. Будет принято решение, которое устроит обе стороны. Вопрос решится в ближайшие пару дней, ведь 17 января ЦСКА собирается.

– Если нет, то сделаете выбор в пользу «армейцев»?

– Клуб не против совмещения. Они даже официально предложение в АФФА сделали от имени президента московского клуба. Должны прийти к обоюдному решению.

– От кого последовало предложение?

– В ЦСКА знают меня не понаслышке. Но, думаю, Игорь Акинфеев посоветовал клубу, ведь мы вместе с ним играли за эту команду. Я завершал карьеру, когда он только начинал.

Я уже говорил с главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко, и он сказал, что слышал обо мне положительные отзывы.