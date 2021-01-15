«Чемпионат»: тренер вратарей сборной Азербайджана может заменить Овчинникова в ЦСКА

Стало известно, кто может заменить Сергея Овчинникова на посту тренера вратарей ЦСКА.
По информации «Чемпионата», главным кандидатом на эту должность является Дмитрий Крамаренко. Сейчас он тренирует сборную Азербайджана и «Нефтчи».
- По информации «СЭ», главный тренер москвичей Виктор Гончаренко предложил на этот пост белорусского специалиста, но вратарь Акинфеев выступил против.
- ЦСКА ранее объявил о перестановках в тренерском штабе Виктора Гончаренко. Кроме Овчинникова, клуб покинул Виктор Онопко.
- Овчинников входил в тренерский штаб ЦСКА с 2014 года.
- Онопко работал в московском клубе с 2009 года.
Источник: «Чемпионат»