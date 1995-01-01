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    «Чемпионат»: тренер вратарей сборной Азербайджана может заменить Овчинникова в ЦСКА

    Стало известно, кто может заменить Сергея Овчинникова на посту тренера вратарей ЦСКА.

    По информации «Чемпионата», главным кандидатом на эту должность является Дмитрий Крамаренко. Сейчас он тренирует сборную Азербайджана и «Нефтчи».

    • По информации «СЭ», главный тренер москвичей Виктор Гончаренко предложил на этот пост белорусского специалиста, но вратарь Акинфеев выступил против.
    • ЦСКА ранее объявил о перестановках в тренерском штабе Виктора Гончаренко. Кроме Овчинникова, клуб покинул Виктор Онопко.
    • Овчинников входил в тренерский штаб ЦСКА с 2014 года.
    • Онопко работал в московском клубе с 2009 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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