«Чемпионат»: тренер вратарей сборной Азербайджана может заменить Овчинникова в ЦСКА

Стало известно, кто может заменить Сергея Овчинникова на посту тренера вратарей ЦСКА.

По информации «Чемпионата», главным кандидатом на эту должность является Дмитрий Крамаренко. Сейчас он тренирует сборную Азербайджана и «Нефтчи».