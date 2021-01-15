Головин – в запасе на игру с «Монпелье»

Стали известны стартовые составы команд на матч 20-го тура Лиги 1 между «Монпелье» и «Монако».

«Монпелье»: Омлин, Козза, Конгре, Мендеш, Самбья, Ле Таллек, Молле, Ристич, Ферри, Лаборде, Делор.

Запасные: Берто, Вахи, Мавидиди, Ойонго, Саванье, Суке, Илтон, Шотар, Юн.

«Монако»: Леком, Агилар, Бадьяшиль, Диоп, Марипан, Силва, Сидибе, Чуамени, Фолланд, Фофана, Бен Йеддер.

Запасные: Майецки, Туре, Гeббелс, Головин, Дисаси, Йоветич, Матацо, Матсима, Пеллегри.

Встреча на стадионе «Стад де ля Моссон», что в Монпелье, начнется в 23:00 по Москве.