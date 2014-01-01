Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста

    Головин – в запасе на игру с «Монпелье»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 20-го тура Лиги 1 между «Монпелье» и «Монако».

    «Монпелье»: Омлин, Козза, Конгре, Мендеш, Самбья, Ле Таллек, Молле, Ристич, Ферри, Лаборде, Делор.

    Запасные: Берто, Вахи, Мавидиди, Ойонго, Саванье, Суке, Илтон, Шотар, Юн.

    «Монако»: Леком, Агилар, Бадьяшиль, Диоп, Марипан, Силва, Сидибе, Чуамени, Фолланд, Фофана, Бен Йеддер.

    Запасные: Майецки, Туре, Гeббелс, Головин, Дисаси, Йоветич, Матацо, Матсима, Пеллегри.

    Встреча на стадионе «Стад де ля Моссон», что в Монпелье, начнется в 23:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Монако»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:48
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81998
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru