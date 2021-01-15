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  • «Герои не должны сидеть». Тарасов вступился за Санкина, осужденного за убийство педофила

«Герои не должны сидеть». Тарасов вступился за Санкина, осужденного за убийство педофила

15 января 2021, 21:15
19

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов выступил в поддержку осужденного Владимира Санкина. Накануне его лишили свободы на восемь лет за избиение до смерти педофила.

«Как отец трех девочек я очень возмущен и прошу обратить внимание на дело Владимира Санкина! Герои не должны сидеть», – написал Тарасов в инстаграме.

  • Санкин в январе 2020 года избил в Уфе во дворе дома 54-летнего Владимира Зайцева, который домогался до подростков.
  • Как сообщил Первый канал, Санкин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в течение 2 часов избивал Зайцева.
  • Зайцев был судим за изнасилование несовершеннолетнего.

Тарасов – о Путине: «Горжусь человеческими качествами Владимира Владимировича»

Источник: инстаграм Дмитрия Тарасова
Россия. Премьер-лига Тарасов Дмитрий
Комментарии (19)
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JI e x a
1610735375
Ну вот бывают же и у Тарасова в голове умные мысли. Не весь мозг ему Бузову съела=)
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SanInstructor
1610735764
ну тут 50 на 50
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vladik12
1610736242
Он был бы героем, если бы нормально нейтрализовал преступника и передал правоохранительным органам. А так он простой алкаш-неадекват, два часа избивавший беззащитного и неспособного ответить более пожилого гражданина. Необходимости избивать не было. Значит, Санкин сам не меньше преступник, чем педофил Зайцев.
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Михаил_Боярский
1610736575
2 часа под синькой месить мешок с костями? Он точно в адеквате?
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SmilingDevil
1610737482
Все прекрасно знаю *ум* данного персонажа, пропутинский пидарок, который был женат на БУЗОВОЙ твою мать....Любое слова, интервью - это лишь для привлечения внимания к его взгядам и его персоне. И как отец он ******, который явно не вырастит из них достойных девчёнок, а будут "богатые чики со связими в госдепе. Очень жаль его дочек.
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хряк СМ
1610739677
Два часа месить тело, какой он херой, еслиб в порыве в течении нескольких секунд(минут2) убил, а так садист, с перерывами на отдых убивал
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Томик
1610744036
Если даже присяжные не признали его право на снисхождение, не то что вину, значит всё там верно. Никто не давал ему права выносить решение виновен или нет и уже тем более приводить свой приговор в исполнение. Да ещё и с особой жестокостью. И оговорить могут, и перепутать можно, да и просто избивать человека, который не может сопротивляться - то ещё геройство. Скольких людей за свою жизнь этот герой избивал? Ну не может так быть, чтобы случайно этот первым стал.
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Brabus71
1610760693
Тарасов пиарится, как и все забытые публичные люди...
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ItalianFootball
1610780327
Бухим 2 часа избивать человека (пусть и педофила), да, сразу видны задатки героя. Тарасов в своем репертуре.
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zigbert
1610824413
От Тарасова трудно было ожидать другого, если он считает это "геройским" поступком.
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