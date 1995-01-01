«Герои не должны сидеть». Тарасов вступился за Санкина, осужденного за убийство педофила

Он был бы героем, если бы нормально нейтрализовал преступника и передал правоохранительным органам.
А так он простой алкаш-неадекват, два часа избивавший беззащитного и неспособного ответить более пожилого гражданина. Необходимости избивать не было. Значит, Санкин сам не меньше преступник, чем педофил Зайцев.
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов выступил в поддержку осужденного Владимира Санкина. Накануне его лишили свободы на восемь лет за избиение до смерти педофила.
«Как отец трех девочек я очень возмущен и прошу обратить внимание на дело Владимира Санкина! Герои не должны сидеть», – написал Тарасов в инстаграме.
- Санкин в январе 2020 года избил в Уфе во дворе дома 54-летнего Владимира Зайцева, который домогался до подростков.
- Как сообщил Первый канал, Санкин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в течение 2 часов избивал Зайцева.
- Зайцев был судим за изнасилование несовершеннолетнего.
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