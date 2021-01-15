«Герои не должны сидеть». Тарасов вступился за Санкина, осужденного за убийство педофила

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов выступил в поддержку осужденного Владимира Санкина. Накануне его лишили свободы на восемь лет за избиение до смерти педофила.

«Как отец трех девочек я очень возмущен и прошу обратить внимание на дело Владимира Санкина! Герои не должны сидеть», – написал Тарасов в инстаграме.

Санкин в январе 2020 года избил в Уфе во дворе дома 54-летнего Владимира Зайцева , который домогался до подростков.

, который домогался до подростков. Как сообщил Первый канал, Санкин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в течение 2 часов избивал Зайцева.

Зайцев был судим за изнасилование несовершеннолетнего.

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