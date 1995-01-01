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    «Герои не должны сидеть». Тарасов вступился за Санкина, осужденного за убийство педофила

    Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов выступил в поддержку осужденного Владимира Санкина. Накануне его лишили свободы на восемь лет за избиение до смерти педофила.

    «Как отец трех девочек я очень возмущен и прошу обратить внимание на дело Владимира Санкина! Герои не должны сидеть», – написал Тарасов в инстаграме.

    • Санкин в январе 2020 года избил в Уфе во дворе дома 54-летнего Владимира Зайцева, который домогался до подростков.
    • Как сообщил Первый канал, Санкин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в течение 2 часов избивал Зайцева.
    • Зайцев был судим за изнасилование несовершеннолетнего.

    Тарасов – о Путине: «Горжусь человеческими качествами Владимира Владимировича»

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    Источник: инстаграм Дмитрия Тарасова

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    Сегодня, 21:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5204

      vladik12 5 минут назад

      Он был бы героем, если бы нормально нейтрализовал преступника и передал правоохранительным органам.
      А так он простой алкаш-неадекват, два часа избивавший беззащитного и неспособного ответить более пожилого гражданина. Необходимости избивать не было. Значит, Санкин сам не меньше преступник, чем педофил Зайцев.

      0
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      Рейтинг: +544

      SanInstructor 13 минут назад

      ну тут 50 на 50

      2
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      Рейтинг: +1790

      Fusballer 17 минут назад

      Поддерживаю Тарасова! Хотя Санкина героем я бы не назвал.

      0
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      Рейтинг: +607

      JI e x a 20 минут назад

      Ну вот бывают же и у Тарасова в голове умные мысли. Не весь мозг ему Бузову съела=)

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