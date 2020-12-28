Тарасов – о Путине: «Горжусь человеческими качествами Владимира Владимировича»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов похвалил президента России Владимира Путина.

«Недавно писал на свою любимую тему – «Елку желаний» (Всероссийская благотворительная акция), и активно слежу за реализацией данного проекта.

Все эти акции проводятся не просто так, и который год принимает в них участие и наш президент. Я горжусь человеческими качествами ВВ. Человек не просто взял «сорвал шарик», а лично организовал тренировку по хоккею моему маленькому тезке из Челябинска.

Больше тут и добавить нечего, кроме как пусть все дети будут счастливы и здоровы», – написал Тарасов в инстаграме.