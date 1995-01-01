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    Тарасов – о Путине: «Горжусь человеческими качествами Владимира Владимировича»

    Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов похвалил президента России Владимира Путина.

    «Недавно писал на свою любимую тему – «Елку желаний» (Всероссийская благотворительная акция), и активно слежу за реализацией данного проекта.

    Все эти акции проводятся не просто так, и который год принимает в них участие и наш президент. Я горжусь человеческими качествами ВВ. Человек не просто взял «сорвал шарик», а лично организовал тренировку по хоккею моему маленькому тезке из Челябинска.

    Больше тут и добавить нечего, кроме как пусть все дети будут счастливы и здоровы», – написал Тарасов в инстаграме.

    • У футболиста в декабре истек контракт с «Рубином».
    • 33-летний Тарасов выступал за «Рубин» с февраля и провел 13 матчей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Дмитрия Тарасова

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    Сегодня, 14:45
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4110

      Puddle 4 минуты назад

      Я помню, как Путин одел футболку с его портретом и надписью: Самое главное рыло! Гы-гы-ыг

      0
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      Рейтинг: +455

      El_Chori 5 минут назад

      Слава Богу свалил этот додик!

      0
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      Рейтинг: +2272

      Nerlinger 5 минут назад

      Еще один .......... во Враги Народа собрался !!!!

      1
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      Рейтинг: +715

      Юрэс 33 минуты назад

      Да ****** ты !!!!!

      2
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      Рейтинг: +462

      ks75 1 час назад

      Готовый депутат в думу.... На всю голову депутат..

      3
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      Рейтинг: -40

      чаппай 2 часа назад

      Проплачен или правда дурачок?

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