Тарасов – о Путине: «Горжусь человеческими качествами Владимира Владимировича»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов похвалил президента России Владимира Путина.
«Недавно писал на свою любимую тему – «Елку желаний» (Всероссийская благотворительная акция), и активно слежу за реализацией данного проекта.
Все эти акции проводятся не просто так, и который год принимает в них участие и наш президент. Я горжусь человеческими качествами ВВ. Человек не просто взял «сорвал шарик», а лично организовал тренировку по хоккею моему маленькому тезке из Челябинска.
Больше тут и добавить нечего, кроме как пусть все дети будут счастливы и здоровы», – написал Тарасов в инстаграме.
- У футболиста в декабре истек контракт с «Рубином».
- 33-летний Тарасов выступал за «Рубин» с февраля и провел 13 матчей.
Источник: инстаграм Дмитрия Тарасова