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  • Тарасов – о Путине: «Горжусь человеческими качествами Владимира Владимировича»

Тарасов – о Путине: «Горжусь человеческими качествами Владимира Владимировича»

28 декабря 2020, 14:45
12

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов похвалил президента России Владимира Путина.

«Недавно писал на свою любимую тему – «Елку желаний» (Всероссийская благотворительная акция), и активно слежу за реализацией данного проекта.

Все эти акции проводятся не просто так, и который год принимает в них участие и наш президент. Я горжусь человеческими качествами ВВ. Человек не просто взял «сорвал шарик», а лично организовал тренировку по хоккею моему маленькому тезке из Челябинска.

Больше тут и добавить нечего, кроме как пусть все дети будут счастливы и здоровы», – написал Тарасов в инстаграме.

  • У футболиста в декабре истек контракт с «Рубином».
  • 33-летний Тарасов выступал за «Рубин» с февраля и провел 13 матчей.

Источник: инстаграм Дмитрия Тарасова
Россия Рубин Тарасов Дмитрий Путин Владимир
Комментарии (12)
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ks75
1609160499
Готовый депутат в думу.... На всю голову депутат..
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Юрэс
1609162541
Да ****** ты !!!!!
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Nerlinger
1609164200
Еще один .......... во Враги Народа собрался !!!!
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El_Chori
1609164208
Слава Богу свалил этот додик!
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mikatv
1609170938
Походу Тарасов новым Димоном стать хочет. Так отлизывает, будто ему место на лавке в Зените пообещали.
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sobaka120982
1609172812
А своих качеств не приобрёл (((( Дима Дима какой же ты мерзкий
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ySS
1609173786
Посмотрим, зачтется ли прогиб
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vladimir-7
1609176058
Везде выгнали Тарасова, теперь усиливает жополизость президенту для попадания в Госдуму через его назначение.
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Niko
1609184046
Хорошо лизнул, а в списке на депутатов воля акинфеев и Валерия)))))
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rossonero666
1609228217
И сам пуйло и его фанаты-жополизы и едро мрази конченые будь они все прокляты!
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