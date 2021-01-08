Квальярелла – о переходе в «Ювентус»: «Форца, «Сампдория»

Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла прокомментировал информацию о возможном переходе в «Ювентус».
«Если вы отдали этому клубу так много и получили даже больше, если каждый раз вы чувствуете, как внутри бьется сердце – значит, узы сильнее всего остального.
Нужно мыслить, жить, и играть, отвергая все разговоры и уважая историю. Форца, «Сампдория», – написал 37-летний Квальярелла в инстаграме.
- Сообщалось, что в трансфере заинтересован главный тренер туринцев Андреа Пирло. Вместе с Квальяреллой он играл за «Ювентус» с 2011-го по 2014 год.
- В этом сезоне Серии А на счету Квальяреллы 7 голов 14 матчах.
- Трансферная стоимость нападающего – 1 миллион евро.
- Контракт форварда с «Сампдорией» истекает летом 2021 года.
Источник: инстаграм Квальяреллы