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    Квальярелла – о переходе в «Ювентус»: «Форца, «Сампдория»

    Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла прокомментировал информацию о возможном переходе в «Ювентус».

    «Если вы отдали этому клубу так много и получили даже больше, если каждый раз вы чувствуете, как внутри бьется сердце – значит, узы сильнее всего остального.

    Нужно мыслить, жить, и играть, отвергая все разговоры и уважая историю. Форца, «Сампдория», – написал 37-летний Квальярелла в инстаграме.

    • Сообщалось, что в трансфере заинтересован главный тренер туринцев Андреа Пирло. Вместе с Квальяреллой он играл за «Ювентус» с 2011-го по 2014 год.
    • В этом сезоне Серии А на счету Квальяреллы 7 голов 14 матчах.
    • Трансферная стоимость нападающего – 1 миллион евро.
    • Контракт форварда с «Сампдорией» истекает летом 2021 года.

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    Источник: инстаграм Квальяреллы

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