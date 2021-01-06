«Ювентус» хочет арендовать 37-летнего Квальяреллу на полгода. Форвард рассчитывает на 1,5 года

Стали известны детали возможного перехода форварда «Сампдории» Фабио Квальяреллы в «Ювентус».
По информации Sky Sport Italy, «Ювентус» хочет взять 37-летнего форварда в аренду до конца сезона. Игрок настаивает на более длительном соглашении – до лета 2022 года.
- В трансфере заинтересован главный тренер туринце Андреа Пирло. Вместе с Квальяреллой они играли за «Ювентус» с 2011-го по 2014 год.
- В этом сезоне Серии А на счету Квальяреллы 7 голов 14 матчах.
- Трансферная стоимость нападающего – 1 миллион евро.
- Контракт форварда с «Сампдорией» истекает летом 2021 года.
Источник: Sky Sport Italy