«Ювентус» хочет арендовать 37-летнего Квальяреллу на полгода. Форвард рассчитывает на 1,5 года

Стали известны детали возможного перехода форварда «Сампдории» Фабио Квальяреллы в «Ювентус».

По информации Sky Sport Italy, «Ювентус» хочет взять 37-летнего форварда в аренду до конца сезона. Игрок настаивает на более длительном соглашении – до лета 2022 года.