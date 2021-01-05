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    «Ювентус» хочет арендовать 37-летнего Квальяреллу на полгода. Форвард рассчитывает на 1,5 года

    Стали известны детали возможного перехода форварда «Сампдории» Фабио Квальяреллы в «Ювентус».

    По информации Sky Sport Italy, «Ювентус» хочет взять 37-летнего форварда в аренду до конца сезона. Игрок настаивает на более длительном соглашении – до лета 2022 года.

    • В трансфере заинтересован главный тренер туринце Андреа Пирло. Вместе с Квальяреллой они играли за «Ювентус» с 2011-го по 2014 год.
    • В этом сезоне Серии А на счету Квальяреллы 7 голов 14 матчах.
    • Трансферная стоимость нападающего – 1 миллион евро.
    • Контракт форварда с «Сампдорией» истекает летом 2021 года.

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    Источник: Sky Sport Italy

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