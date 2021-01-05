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    La Gazzetta dello Sport: 37-летний Квальярелла может перейти в «Ювентус»

    Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла может продолжить карьеру в «Ювентусе».

    Главный тренер туринцев Андреа Пирло планирует усилить позицию центрального нападающего и предложил руководству клуба кандидатуру 37-летнего форварда.

    • Пило и Квальярелла играли за «Ювентус» с 2011-го по 2014 год и трижды становились чемпионами Италии.
    • В этом сезоне Серии А на счету Квальяреллы 7 голов 14 матчах.
    • Трансферная стоимость нападающего – 1 миллион евро.
    • Контракт форварда с «Сампдорией» истекает летом 2021 года.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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