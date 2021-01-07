Симеоне может возглавить сборную Аргентины

Ассоциация футбола Аргентины хочет, чтобы сборную возглавил главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне, пишет El Chiringuito TV.
Когда 50-летнего специалиста могут пригласить в национальную команду, не сообщается.
- Симеоне возглавляет «Атлетико» с декабря 2011 года.
- Контракт между сторонами истекает по окончании следующего сезона.
- Будучи футболистом, Симеоне выступал за сборную Аргентины с 1988 по 2002 год, провел 106 матчей и забил 11 голов.
Источник: El Chiringuito TV
El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».