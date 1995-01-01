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    Симеоне может возглавить сборную Аргентины

    Ассоциация футбола Аргентины хочет, чтобы сборную возглавил главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне, пишет El Chiringuito TV.

    Когда 50-летнего специалиста могут пригласить в национальную команду, не сообщается.

    • Симеоне возглавляет «Атлетико» с декабря 2011 года.
    • Контракт между сторонами истекает по окончании следующего сезона.
    • Будучи футболистом, Симеоне выступал за сборную Аргентины с 1988 по 2002 год, провел 106 матчей и забил 11 голов.

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    Источник: El Chiringuito TV

    El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19693

      DOCTOR PENALTY 1 минуту назад

      Самое время сменить обстановку.

      0
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      Рейтинг: +41585

      MaxRnD 27 минут назад

      Это после оглушительного эпик фейла в Кубке Испании ?

      0
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