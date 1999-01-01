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    Сульшер – Клоппу: «Не считаю пенальти «Ливерпуля». Меня это не волнует»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер ответил Юргену Клоппу. Тренер «Ливерпуля» ранее сказал, что «МЮ» за два года пробил больше пенальти, чем его команда за пять с половиной лет.

    «Я не считаю, сколько пенальти бил «Ливерпуль». Если они хотят тратить на это время, то я – нет.

    Возможно, это способ повлиять на судей. Меня это не волнует», – сказал Сульшер.

    • «Ливерпуль» лидирует в АПЛ, «МЮ» занимает второе место.
    • У обеих команд по 33 очка.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1652

      LOKOfanatik19 2 часа назад

      Абсолютно верно, вроде Ливер грал со святыми, а вспомнил Клопп почему то МЮ.

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