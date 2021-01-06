Сульшер – Клоппу: «Не считаю пенальти «Ливерпуля». Меня это не волнует»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер ответил Юргену Клоппу. Тренер «Ливерпуля» ранее сказал, что «МЮ» за два года пробил больше пенальти, чем его команда за пять с половиной лет.
«Я не считаю, сколько пенальти бил «Ливерпуль». Если они хотят тратить на это время, то я – нет.
Возможно, это способ повлиять на судей. Меня это не волнует», – сказал Сульшер.
- «Ливерпуль» лидирует в АПЛ, «МЮ» занимает второе место.
- У обеих команд по 33 очка.
Источник: Goal.com
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