Сульшер – Клоппу: «Не считаю пенальти «Ливерпуля». Меня это не волнует»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер ответил Юргену Клоппу. Тренер «Ливерпуля» ранее сказал, что «МЮ» за два года пробил больше пенальти, чем его команда за пять с половиной лет.

«Я не считаю, сколько пенальти бил «Ливерпуль». Если они хотят тратить на это время, то я – нет.

Возможно, это способ повлиять на судей. Меня это не волнует», – сказал Сульшер.