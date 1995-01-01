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    Клопп: «Другие команды получили бы пенальти. То, что Марринер сделал с Мане, – это ненормально»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен качеством судейства в матче 17-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (0:1).

    «Другие команды получили бы пенальти за это. Игра рукой – это явный пенальти. Слышал, что «Манчестер Юнайтед» за два года пробил больше пенальти, чем «Ливерпуль» за пять с половиной лет. Возможно, в этом есть моя вина, но как это могло произойти?

    Мы не оправдываем нашу игру и не можем изменить решения арбитра. Но мы можем изменить ситуацию. Работаем над этим.

    То, что судья Марринер сделал с Мане, – это ненормально. Лучшее, что у нас было – это ситуации, когда мяч находился в ногах у Садио. Только не говорите, что он ныряльщик – это самая большая шутка в мире. Он пытался устоять на ногах», – цитирует Клоппа BBC.

    • «Ливерпуль» остался на первом месте, но по потерянным очкам уступает первую строчку «МЮ».

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    Источник: BBC

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