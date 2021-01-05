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    «Грузи, братан». Триппьер – о ставке на переход в «Атлетико»

    В конце декабря Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала защитника «Атлетико» и сборной Англии Кирана Триппьера на 10 недель за нарушение правил о ставках.

    Футболист распространил информацию о переходе из «Тоттенхэма» в «Атлетико» в июле 2019 года своему другу, используя мессенджер WatsApp, сообщает AP News.

    «Я могу загрузить на то, что ты перейдешь туда?», – спросил друг.

    «Можешь», – ответил Триппьер.

    «100%, Триппс?», – уточнил друг.

    «Да, братан. Не вини, если что-то пойдет не по плану. Вообще не должно, но я просто даю тебе знать. Грузи, если хочешь, братан», – написал в ответ футболист.

    В ходе беседы Триппьер использовал английское выражение «lump on», которое используется в качестве сленгового для ставок.

    • Триппьер пропустит 12 игр «Атлетико», включая первый матч 1/8 Лиги чемпионов с «Челси», который состоится в Мадриде 23 февраля.
    • В этом сезоне англичанин провел в Примере 14 матчей, сделав четыре ассиста.
    • Рыночная стоимость футболиста – 20 миллионов евро.

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    Источник: AP News

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    05.01.2021 21:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +653

      Хейтер Аларм 1 час назад

      какая-то конторка от этого хорошие деньги потеряла, вот теперь и прессуют его

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