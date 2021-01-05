«Грузи, братан». Триппьер – о ставке на переход в «Атлетико»

В конце декабря Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала защитника «Атлетико» и сборной Англии Кирана Триппьера на 10 недель за нарушение правил о ставках.

Футболист распространил информацию о переходе из «Тоттенхэма» в «Атлетико» в июле 2019 года своему другу, используя мессенджер WatsApp, сообщает AP News.

«Я могу загрузить на то, что ты перейдешь туда?», – спросил друг.

«Можешь», – ответил Триппьер.

«100%, Триппс?», – уточнил друг.

«Да, братан. Не вини, если что-то пойдет не по плану. Вообще не должно, но я просто даю тебе знать. Грузи, если хочешь, братан», – написал в ответ футболист.

В ходе беседы Триппьер использовал английское выражение «lump on», которое используется в качестве сленгового для ставок.