«Грузи, братан». Триппьер – о ставке на переход в «Атлетико»

В конце декабря Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала защитника «Атлетико» и сборной Англии Кирана Триппьера на 10 недель за нарушение правил о ставках.
Футболист распространил информацию о переходе из «Тоттенхэма» в «Атлетико» в июле 2019 года своему другу, используя мессенджер WatsApp, сообщает AP News.
«Я могу загрузить на то, что ты перейдешь туда?», – спросил друг.
«Можешь», – ответил Триппьер.
«100%, Триппс?», – уточнил друг.
«Да, братан. Не вини, если что-то пойдет не по плану. Вообще не должно, но я просто даю тебе знать. Грузи, если хочешь, братан», – написал в ответ футболист.
В ходе беседы Триппьер использовал английское выражение «lump on», которое используется в качестве сленгового для ставок.
- Триппьер пропустит 12 игр «Атлетико», включая первый матч 1/8 Лиги чемпионов с «Челси», который состоится в Мадриде 23 февраля.
- В этом сезоне англичанин провел в Примере 14 матчей, сделав четыре ассиста.
- Рыночная стоимость футболиста – 20 миллионов евро.
Источник: AP News