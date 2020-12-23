Триппьер отстранен от футбола на десять недель за нарушение правил о ставках

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала защитника «Атлетико» и сборной Англии Кирана Триппьера на 10 недель, сообщает BBC.

Ассоциация считает, что футболист нарушил правило о ставках, распространив информацию о переходе из «Тоттенхэма» в «Атлетико» в июле 2019 года.

Триппьер пропустит 12 игр «Атлетико», включая первый матч 1/8 Лиги чемпионов с «Челси», который состоится в Мадриде 23 февраля.