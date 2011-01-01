Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    2 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    3 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?

    Триппьер отстранен от футбола на десять недель за нарушение правил о ставках

    Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала защитника «Атлетико» и сборной Англии Кевина Триппьера на 10 недель, сообщает BBC.

    Ассоциация считает, что футболист нарушил правило о ставках, распространив информацию о переходе из «Тоттенхэма» в «Атлетико» в июле 2019 года.

    Триппьер пропустит 12 игр «Атлетико», включая первый матч 1/8 Лиги чемпионов с «Челси», который состоится в Мадриде 23 февраля.

    • В этом сезоне англичанин провел в Примере 14 матчей, сделав четыре ассиста.
    • Рыночная стоимость футболиста – 20 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:49
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19852

      Боцман59rus 1 час назад

      Епта, да пусть уже играют в открытую, налоги со ставок забирайте, и будет вам счастье

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10236

      DeStar > Боцман59rus 1 час назад

      так он не играл) читайте новость

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81586
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru