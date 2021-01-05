«Ливерпуль» пробил в створ ворот «Саутгемптона» один раз – на 75-й минуте. Это худший показатель клуба в АПЛ за пять лет

«Ливерпуль» проиграл «Саутгемптону» (0:1) в матче 17-го тура АПЛ.
Команда Юргена Клоппа нанесла один удар в створ ворот Фрэйзера Форстера – на 75-й минуте.
Это худший показатель «Ливерпуля» в АПЛ с декабря 2015 года – тогда в матче с «Ньюкаслом» «красные» нанесли первый удар в створ ворот соперника на 79-й минуте.
- «Ливерпуль» остался на первом месте, но по потерянным очкам уступает первую строчку «Манчестер Юнайтед».
- «Ливерпуль» не побеждает в трех матчах АПЛ подряд впервые с мая 2018 года.
Источник: Opta