«Ливерпуль» не побеждает в трех матчах АПЛ подряд впервые с мая 2018 года

«Ливерпуль» проиграл «Саутгемптону» (0:1) в матче 17-го тура АПЛ.

Команда Юргена Клоппа не может победить в чемпионате Англии в трех матчах подряд – до это «Ливерпуль» сыграл вничью с «Вест Бромвичем» (1:1) и «Ньюкаслом» (0:0).

В последний раз такое произошло с «Ливерпулем» весной 2018 года – тогда были ничьи с «Вест Бромвичем» (2:2) и «Сток Сити» (0:0), а также поражение от «Челси» (0:1).