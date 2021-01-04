«Тоттенхэм» хочет продлить контракт с Кейном

Руководство «Тоттенхэма» обеспокоено желанием других клубов купить форварда Гарри Кейна.

В связи с этим, как сообщает The Independent, лондонцы намерены заключить с 27-летним футболистом новый контракт.

Стороны уже начали переговоры о продолжении сотрудничества.

Если Кейн согласится продлить соглашение, то вырастет его зарплата, которая сейчас составляет 200 тысяч фунтов в неделю.