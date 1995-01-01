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    «Тоттенхэм» хочет продлить контракт с Кейном

    Руководство «Тоттенхэма» обеспокоено желанием других клубов купить форварда Гарри Кейна.

    В связи с этим, как сообщает The Independent, лондонцы намерены заключить с 27-летним футболистом новый контракт.

    Стороны уже начали переговоры о продолжении сотрудничества.

    Если Кейн согласится продлить соглашение, то вырастет его зарплата, которая сейчас составляет 200 тысяч фунтов в неделю.

    • В текущем сезоне англичанин забил 17 голов и сделал 14 ассистов в 24 матчах.
    • Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2024 года.

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    Источник: The Independent

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