«Тоттенхэм» хочет продлить контракт с Кейном

Руководство «Тоттенхэма» обеспокоено желанием других клубов купить форварда Гарри Кейна.
В связи с этим, как сообщает The Independent, лондонцы намерены заключить с 27-летним футболистом новый контракт.
Стороны уже начали переговоры о продолжении сотрудничества.
Если Кейн согласится продлить соглашение, то вырастет его зарплата, которая сейчас составляет 200 тысяч фунтов в неделю.
- В текущем сезоне англичанин забил 17 голов и сделал 14 ассистов в 24 матчах.
- Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2024 года.
Источник: The Independent