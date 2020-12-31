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    Foot Mercato: Умтити может перейти в «Ниццу»

    «Ницца» составила список из футболистов, которые могут усилить ее центр обороны. В него попал Самуэль Умтити из «Барселоны».

    Французы ищут защитника в связи с разрывом крестообразных связок у 37-летнего Данте, выбывшего из строя на несколько месяцев.

    • Умтити стоит 12 миллионов евро, его контракт с «Барселоной» истекает в 2023 году.
    • В сезоне Примеры чемпион мира 2018 года провел 2 матча.
    • «Ницца» в Лиге 1 идет 12-й.

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    Источник: Foot Mercato

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