Foot Mercato: Умтити может перейти в «Ниццу»

«Ницца» составила список из футболистов, которые могут усилить ее центр обороны. В него попал Самуэль Умтити из «Барселоны».
Французы ищут защитника в связи с разрывом крестообразных связок у 37-летнего Данте, выбывшего из строя на несколько месяцев.
- Умтити стоит 12 миллионов евро, его контракт с «Барселоной» истекает в 2023 году.
- В сезоне Примеры чемпион мира 2018 года провел 2 матча.
- «Ницца» в Лиге 1 идет 12-й.
Источник: Foot Mercato
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