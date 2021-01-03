Foot Mercato: Умтити может перейти в «Ниццу»

«Ницца» составила список из футболистов, которые могут усилить ее центр обороны. В него попал Самуэль Умтити из «Барселоны».

Французы ищут защитника в связи с разрывом крестообразных связок у 37-летнего Данте, выбывшего из строя на несколько месяцев.