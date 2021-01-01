Азар – самый подешевевший игрок за 2020-й год. Месси, Погба и Стерлинг – в десятке

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых подешевевших футболистов за 2020-й год.

Больше всех в цене упал полузащитник «Реала» Эден Азар. Его рыночная стоимость уменьшилась на 60 миллионов евро – с 120 до 60 миллионов.

Вторым в рейтинге стал хавбек «Интера» Кристиан Эриксен. Он упал в цене на 55 миллионов евро и сейчас оценивается в 35 миллионов.

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли – третий. Его трансферная стоимость упала с 90 до 38 миллионов евро. Англичанин потерял в цене 52 миллиона.

Топ-10 рейтинга представлен ниже:

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