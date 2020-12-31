Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    3 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом

    Азар – самый подешевевший игрок за 2020-й год. Месси, Погба и Стерлинг – в десятке

    Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых подешевевших футболистов за 2020-й год.

    Больше всех в цене упал полузащитник «Реала» Эден Азар. Его рыночная стоимость уменьшилась на 60 миллионов евро – с 120 до 60 миллионов.

    Вторым в рейтинге стал хавбек «Интера» Кристиан Эриксен. Он упал в цене на 55 миллионов евро и сейчас оценивается в 35 миллионов.

    Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли – третий. Его трансферная стоимость упала с 90 до 38 миллионов евро. Англичанин потерял в цене 52 миллиона.

    Топ-10 рейтинга представлен ниже:

    Холанд и Дэвис – самые подорожавшие игроки за 2020-й год

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Transfermarkt

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.01.2021 20:59
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +436

      Hoahin 1 час назад

      Кепа должен был до 5 млн подешеветь

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1853

      Чермындыр > Hoahin 50 минут назад

      У него еще все впереди)))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3314

      solodealer 2 часа назад

      Эриксен стоил 80 лямов??!! Вот уж сюрприз...
      Он даже ...ВЫРОС в моих глазах)))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81701
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru