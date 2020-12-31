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    Холанд и Дэвис – самые подорожавшие игроки за 2020-й год

    Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых подорожавших футболистов за 2020-й год.

    Больше всех в цене прибавили нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд и защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис. Их рыночная стоимость увеличилась на 55 миллионов евро и теперь составляет 100 и 80 миллионов соответственно.

    Третьим в рейтинге стал полузащитник «Барселоны» Ансу Фати. Его цена выросла на 40 миллионов евро и теперь составляет 80 миллионов.

    Топ-10 рейтинга представлен ниже:

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    Источник: Transfermarkt

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    01.01.2021 20:29
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