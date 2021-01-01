Холанд и Дэвис – самые подорожавшие игроки за 2020-й год

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых подорожавших футболистов за 2020-й год.

Больше всех в цене прибавили нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд и защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис. Их рыночная стоимость увеличилась на 55 миллионов евро и теперь составляет 100 и 80 миллионов соответственно.

Третьим в рейтинге стал полузащитник «Барселоны» Ансу Фати. Его цена выросла на 40 миллионов евро и теперь составляет 80 миллионов.

Топ-10 рейтинга представлен ниже: