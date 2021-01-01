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  • Зырянов: «Спартак» в этом сезоне не будет бороться за первое место. У «Зенита» только один конкурент»

Зырянов: «Спартак» в этом сезоне не будет бороться за первое место. У «Зенита» только один конкурент»

1 января 2021, 16:12
27

Старший тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов поделился видением чемпионской гонки в РПЛ. На титул претендуют две команды, считает экс-игрок сборной России.

— Если посмотреть на 6 очков отрыва, «Спартак», естественно, остается конкурентом «Зенита» за золото. Но вряд ли весной лидер позволит догнать себя. Считаю, хороший отрыв от красно-белых уже сделан. За первое место «Спартак» с «Зенитом» бороться в этом сезоне не будет.

— Остается только ЦСКА или накатить на финише еще «Краснодар» может?

— От «Краснодара» очень большой отрыв и он вклиниться в борьбу за чемпионство тоже не сможет. Выходит, остается только одна команда — ЦСКА. Он весной тоже в еврокубках не играет, руки развязаны. Можно спокойно готовиться к каждой игре.

  • Турнир в РПЛ возобновится в феврале.
  • И «Зенит», и ЦСКА вылетели на групповом этапе еврокубков.
  • Зырянов брал с «Зенитом» Кубок УЕФА.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. Молодежное первенство Зенит Спартак ЦСКА Зырянов Константин
Комментарии (27)
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DOCTOR PENALTY
1609509413
Для Спартака это звучит, конечно, оскорбительно, но всё же объективно.
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Из Твери Леха
1609513081
Закон РПЛ: в каждом сезоне ЛЧ должна быть одна команда из Мацквы.
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NewLife
1609513270
Всякие радимовы и зыряновы - любители с говна пенки снимать. Сегодня главное определить кто из синитовских судей на нары будет претендовать - это чтобы дебилы не хвалились очками отрыва.
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mamba9090909
1609513396
Всё правильно. Я давно об этом говорил.
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portero
1609514061
Бред Костя, отыгрывались и 11 очков у Зенита, если конечно я прааильно помню, причём совсем недавно...
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derrik2000
1609516069
На сегодняшний, подчёркиваю, СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, т. е. по окончании чуть более половины "чемпионата по дыр-дыр", у Зенита достаточно большой отрыв от 2-го места. ПОКА, откровенно говоря, не вижу команды, которая ему составит конкуренцию весной. Но это - ПОКА. Конечно, смешно предполагать, что Зенит весной проиграет матчей 5-6, но кто знает, как сложится весна... Да, собственно говоря, станет или НЕ станет Зенит чемпионом по "российскому дыр-дыр", для меня как-то и неважно. Важно лично для меня другое: НИКТО из российских команд НЕ УМЕЕТ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ! Исключение, пожалуй, составляет "Краснодар" и во многом "Ростов", у которого тоже временами видны ПРОБЛЕСКИ ИГРЫ В ФУТБОЛ. Но у команды Галицкого скамеечка короткая и "физика" совсем никудышная. А так - ДА. Когда эти команды играют, смотрю "дыр-дыр" с удовольствием. А Спартак... Что Спартак??? Как писал В. В. Маяковский, сейчас "я такого не хочу даже ставить в книжку..." (((
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erma
1609521027
Пусть Синит лучше думает как он в Европе будет играть. Мрак ведь.
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aleks 265814
1609523132
А кто такой зырянов ,в свое время мы видели кривые ноги и его слабую игру .зенит вытащил его из дыры и дал денег.теперь он поет соловьем и ни слова про те команды где играл всю жизнь.как таких людей называют? на букву п.
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piligrim1986
1609571836
с таким бюджетом и ресурсом конкурент не цска, а сам зенит
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zigbert
1609594684
Отрыв хороший. Но если только сам Зенит не будет делать осечки.
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