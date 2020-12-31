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    Зырянов: «Спартак» в этом сезоне не будет бороться за первое место. У «Зенита» только один конкурент»

    Старший тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов поделился видением чемпионской гонки в РПЛ. На титул претендуют две команды, считает экс-игрок сборной России.

    — Если посмотреть на 6 очков отрыва, «Спартак», естественно, остается конкурентом «Зенита» за золото. Но вряд ли весной лидер позволит догнать себя. Считаю, хороший отрыв от красно-белых уже сделан. За первое место «Спартак» с «Зенитом» бороться в этом сезоне не будет.

    — Остается только ЦСКА или накатить на финише еще «Краснодар» может?

    — От «Краснодара» очень большой отрыв и он вклиниться в борьбу за чемпионство тоже не сможет. Выходит, остается только одна команда — ЦСКА. Он весной тоже в еврокубках не играет, руки развязаны. Можно спокойно готовиться к каждой игре.

    • Турнир в РПЛ возобновится в феврале.
    • И «Зенит», и ЦСКА вылетели на групповом этапе еврокубков.
    • Зырянов брал с «Зенитом» Кубок УЕФА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:12
    Комментарии9
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      Рейтинг: +43896

      portero 5 минут назад

      Бред Костя, отыгрывались и 11 очков у Зенита, если конечно я прааильно помню, причём совсем недавно...

      0
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      Рейтинг: +3490

      mamba9090909 16 минут назад

      Всё правильно. Я давно об этом говорил.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6854

      NewLife 18 минут назад

      Всякие радимовы и зыряновы - любители с говна пенки снимать. Сегодня главное определить кто из синитовских судей на нары будет претендовать - это чтобы дебилы не хвалились очками отрыва.

      1
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      Рейтинг: +2673

      Из Твери Леха 22 минуты назад

      Закон РПЛ: в каждом сезоне ЛЧ должна быть одна команда из Мацквы.

      1
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      Рейтинг: +4520

      Puddle 22 минуты назад

      У Спартака свои конкуренты: Тамбов, Уфа, Ротор... А в ближайшем будущем- Текстильщик, Факел, Томь... Гы-гы-гы!

      0
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      Рейтинг: +4844

      Томик 56 минут назад

      Я думал он "Сочи" имел в виду.

      0
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      Рейтинг: +12

      ДЫРЯВЫЙ ЛАЗУРНЫЙ ПАРУС 1 час назад

      Костя сходи в кулибар и похмелись после сивухи,то памятник надо говоришь физруку Семаку ставить давно,то зенит грубо говоря коронуешь)))
      Ни один уважаемый футболист не сказал бы такие слова,сказано культурная столица(((( Бомжары.

      0
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      Рейтинг: +19650

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Для Спартака это звучит, конечно, оскорбительно, но всё же объективно.

      3
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      Рейтинг: +4844

      Томик > DOCTOR PENALTY 54 минуты назад

      Чего там объективного... Пять очков украли только с "Сочи". И это с такой игрой. А если перестанут Бакаева выпускать и повторы в штрафной перестанут другие показывать? Что будут апологеты ананиста делать в таком случае?

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