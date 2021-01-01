Зырянов: «Спартак» в этом сезоне не будет бороться за первое место. У «Зенита» только один конкурент»

Старший тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов поделился видением чемпионской гонки в РПЛ. На титул претендуют две команды, считает экс-игрок сборной России.

— Если посмотреть на 6 очков отрыва, «Спартак», естественно, остается конкурентом «Зенита» за золото. Но вряд ли весной лидер позволит догнать себя. Считаю, хороший отрыв от красно-белых уже сделан. За первое место «Спартак» с «Зенитом» бороться в этом сезоне не будет.

— Остается только ЦСКА или накатить на финише еще «Краснодар» может?

— От «Краснодара» очень большой отрыв и он вклиниться в борьбу за чемпионство тоже не сможет. Выходит, остается только одна команда — ЦСКА. Он весной тоже в еврокубках не играет, руки развязаны. Можно спокойно готовиться к каждой игре.