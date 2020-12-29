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    Гендиректор «Рубина» – о новогоднем видео: «Слуцкий – всесторонне развитый человек»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал новогодний ролик, в котором главный тренер казанцев Леонид Слуцкий исполняет песню Мэрайи Кэри All I want for Christmas is you.

    «Я в восторге, честно говоря, ждал выхода ролика. Его начали делать на сборе в Сочи, съемки проходили между тренировками. Творческий процесс шел весело, все просто фонтанировали идеями. А в способностях Леонида Викторовича я никогда не сомневался, он очень всесторонне развитый человек», – сказал Сайманов.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19631

      DOCTOR PENALTY 51 минуту назад

      А в футбол когда играть начнёте?

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      Рейтинг: +1323

      koli4ka 53 минуты назад

      Лёня не физрук,не!!,Леня пИдагог и певец, не с маленькой буквы...

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