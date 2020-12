Гендиректор «Рубина» – о новогоднем видео: «Слуцкий – всесторонне развитый человек»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал новогодний ролик, в котором главный тренер казанцев Леонид Слуцкий исполняет песню Мэрайи Кэри All I want for Christmas is you.

«Я в восторге, честно говоря, ждал выхода ролика. Его начали делать на сборе в Сочи, съемки проходили между тренировками. Творческий процесс шел весело, все просто фонтанировали идеями. А в способностях Леонида Викторовича я никогда не сомневался, он очень всесторонне развитый человек», – сказал Сайманов.