The Sun: Халк может пополнить «Сент-Этьен»

Клуб Лиги 1 «Сент-Этьен» претендует на бывшего игрока «Зенита» Халка. Сейчас он без клуба – после того как покинул китайский «Шанхай СИПГ».

Вскоре Халку предложат контракт. На игрока претендовал «Вулверхэмптон», но отказался от подписания в связи с изменением правил заявки легионеров после выхода Великобритании из Евросоюза.