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    The Sun: Халк может пополнить «Сент-Этьен»

    Клуб Лиги 1 «Сент-Этьен» претендует на бывшего игрока «Зенита» Халка. Сейчас он без клуба – после того как покинул китайский «Шанхай СИПГ».

    Вскоре Халку предложат контракт. На игрока претендовал «Вулверхэмптон», но отказался от подписания в связи с изменением правил заявки легионеров после выхода Великобритании из Евросоюза.

    • В Китае Халк играл с 2016 года.
    • Он провел за «Шанхай СИПГ» 145 матчей, забил 76 голов, сделал 54 результативных паса.
    • «Сент-Этьен» занимает в чемпионате Франции 14-е место.

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    Источник: The Sun

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