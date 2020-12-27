The Sun: Халк может пополнить «Сент-Этьен»

Клуб Лиги 1 «Сент-Этьен» претендует на бывшего игрока «Зенита» Халка. Сейчас он без клуба – после того как покинул китайский «Шанхай СИПГ».
Вскоре Халку предложат контракт. На игрока претендовал «Вулверхэмптон», но отказался от подписания в связи с изменением правил заявки легионеров после выхода Великобритании из Евросоюза.
- В Китае Халк играл с 2016 года.
- Он провел за «Шанхай СИПГ» 145 матчей, забил 76 голов, сделал 54 результативных паса.
- «Сент-Этьен» занимает в чемпионате Франции 14-е место.
Источник: The Sun