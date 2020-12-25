Данченков – о 22 месяцах ограничения свободы для Широкова: «Такое наказание меня устраивает»

Футбольный арбитр Никита Данченков отреагировал на запрошенное прокурором наказание для бывшего капитана сборной России Романа Широкова, который его избил в ходе любительского матча в августе этого года.

Речь идет об одном годе и десяти месяцах ограничения свободы.

«Я ждал выступления прокурора. Он запросил год и десять месяцев с различными санкциями: до шести не выходить из дома, не выезжать за пределы Московской области, приходить в органы и запрет на участие в мероприятиях. Это решение меня удивило с хорошей стороны. У меня был какой-то пессимизм, потому что ходатайства отклонялись.

На прениях ничего жeсткого не было. Наказание жeсткое, тем более, что личность медийная. Наказание оправдано. Роман ничего не говорил. На всех заседаниях говорил его защитник. Если бы человек хотел извиниться он сделал бы это изначально. Не на самом месте, но постарался бы связаться, помог бы с медициной. Было бы всe иначе. Наказание меня устраивает.

Что касается суммы, все на усмотрение суда. Для меня и моих адвокатов главная задача, чтобы было правильно. Иск на 500 тысяч? Была опорочена честь моя и честь судейства. Это было на глазах всей страны. Также лечение и то, что из-за данного инцидента, пока я был на лечении, потерял работу», – сказал Данченков.