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    Sport24: прокурор запросил для избившего арбитра Широкова год и десять месяцев ограничения свободы

    Сегодня в мировом суде московского района Сокольники проходят прения по делу бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова. Напомним, футболист избил арбитра Никиту Данченкова во время матча любительских команд.

    Прокурор запросил для Широкова один год и десять месяцев ограничения свободы. Также он попросил частично удовлетворить гражданский иск на 150 тысяч рублей.

    • Широков избил Данченкова 10 августа.
    • Против экс-футболиста возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенного из хулиганских побуждений».

    Адвокат Данченкова: «Страшно за сегодняшний день. Что Широков сделает с судьей, если ему не понравится приговор?»

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    Источник: Sport24

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