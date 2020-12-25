Адвокат Данченкова: «Страшно за сегодняшний день. Что Широков сделает с судьей, если ему не понравится приговор?»

Адвокат Александр Добровинский, защищающий интересы судьи Никиты Данченкова, поделился ожиданиями от сегодняшнего процесса по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова. Напомним, футболист избил арбитра в матче любительских команд.

«Какие ожидания от заседания и решения суда? Извините, решение за судом. Ожидаю приговора. Меня немного веселит линия защиты господина Широкова, потому что всe уповается на то, что не был назначен пенальти и поэтому он избил судью.

Мне просто страшно за сегодняшний день, потому что если ему не понравится приговор, то что он будет делать с судьeй, который его вынесет? Я в шоковом состоянии от такой логики.

Сегодня прения, буду что-то говорить. Я не считаю, что в нашей стране, если человек не согласен с судьeй, этого судью можно убивать и избивать. Сегодня, очевидно, будет приговор.

Ожидания? Я соглашусь с любым приговором. Если потерпевший захочет – обжалуем. Почему решил участвовать в этом деле? А я всегда за правду. Меня пригласил мой товарищ Александр Островский. Считаю, что в данном случае этот человек должен быть наказан.

Что касается суммы компенсации в 500 тыс. рублей, мне сложно сказать, насколько она верна. Это исходя из моральных страданий», – рассказал «Чемпионату» Добровинский.

Широков избил Данченкова 10 августа.

Против экс-футболиста возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенного из хулиганских побуждений».

Максимальный срок по этой статье – два года лишения свободы.

Адвокат Широкова – о стороне Данченкова: «Они все больные, их надо лечить. То их убить хотят, то дело чести, то дайте денег»