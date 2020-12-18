Адвокат Широкова – о стороне Данченкова: «Они все больные, их надо лечить. То их убить хотят, то дело чести, то дайте денег»

Адвокат Романа Широкова Вадим Лялин отреагировал на желание противоположной стороны устроить медицинское освидетельствование для экс-игрока сборной России. Лялин назвал коллег больными.

«Они сами все больные, их надо лечить и освидетельствовать. Естественно, суд им отказал. Это просто адекватный ответ. Они просто затягивают дело, пиар на пустом месте. Александр Добровинский уже вообще потерял интерес к этому процессу. Нечего здесь ловить. Героями они не станут, мы вину признаeм, ведeм себя прилично. А они устраивают цирк, позорище адвокатуры. Рано или поздно всe приведeт к тому, что все станут как Добровинский: ненужные пенсионеры-юристы.

Они противоречат сами себе, переобуваются в воздухе. То их убить хотят, то дело чести, то дайте денег. Это смешно и унизительно. Пожизненный позор судьи Данченкова. Всe, что я могу сказать. Факт имел место, мы готовы принять любое наказание. Это не значит, что с подлостью и неквалифицированной практикой мы согласны. Появился конфликт из-за того, что несправедливо оценил судейский момент. Судейское сообщество уже обсудило много раз этот момент, Данченков момент прошляпил, ему с этим жить. Да, после этого он получил по моське, да, мы не правы. За это ответим.

Думаю, 25-го числа суд уйдeт на обсуждение приговора. Есть вероятность, что всe закончится, но угадывать здесь нельзя. Мы говорили, что приносим извинения, что готовы понести финансовые затраты. Это намерения по примирению. Но сторона Данченкова отказалась. У нас есть волеизъявление, а у них нет», – считает Лялин.