Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Адвокат Широкова – о стороне Данченкова: «Они все больные, их надо лечить. То их убить хотят, то дело чести, то дайте денег»

Адвокат Широкова – о стороне Данченкова: «Они все больные, их надо лечить. То их убить хотят, то дело чести, то дайте денег»

18 декабря 2020, 19:14
4

Адвокат Романа Широкова Вадим Лялин отреагировал на желание противоположной стороны устроить медицинское освидетельствование для экс-игрока сборной России. Лялин назвал коллег больными.

«Они сами все больные, их надо лечить и освидетельствовать. Естественно, суд им отказал. Это просто адекватный ответ. Они просто затягивают дело, пиар на пустом месте. Александр Добровинский уже вообще потерял интерес к этому процессу. Нечего здесь ловить. Героями они не станут, мы вину признаeм, ведeм себя прилично. А они устраивают цирк, позорище адвокатуры. Рано или поздно всe приведeт к тому, что все станут как Добровинский: ненужные пенсионеры-юристы.

Они противоречат сами себе, переобуваются в воздухе. То их убить хотят, то дело чести, то дайте денег. Это смешно и унизительно. Пожизненный позор судьи Данченкова. Всe, что я могу сказать. Факт имел место, мы готовы принять любое наказание. Это не значит, что с подлостью и неквалифицированной практикой мы согласны. Появился конфликт из-за того, что несправедливо оценил судейский момент. Судейское сообщество уже обсудило много раз этот момент, Данченков момент прошляпил, ему с этим жить. Да, после этого он получил по моське, да, мы не правы. За это ответим.

Думаю, 25-го числа суд уйдeт на обсуждение приговора. Есть вероятность, что всe закончится, но угадывать здесь нельзя. Мы говорили, что приносим извинения, что готовы понести финансовые затраты. Это намерения по примирению. Но сторона Данченкова отказалась. У нас есть волеизъявление, а у них нет», – считает Лялин.

  • Сторона избитого судьи Никиты Данченкова потребовала компенсацию в размере 500 тысяч рублей.
  • Широков избил Данченкова 10 августа.
  • Против экс-футболиста возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенного из хулиганских побуждений».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Широков Роман
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
erma
1608310241
А Широков, значит, здоровый? Как бы я хотел, чтобы Широков треснул адвоката по морде если дело будет проиграно!
Ответить
alp
1608316074
у данченкова адвокат -лох.... щироков пока свободен... но, думаю, ненадолго.. на каждого футболиста найдется свой шПак
Ответить
paracetamol
1608318603
Дайте денег - приоритетное желание.
Ответить
kvm
1608318685
двушечку широкову дать!
Ответить
Главные новости
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
22:55
Кисляк прокомментировал свою травму
22:03
2
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
21:49
1
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
21:20
1
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
20:51
5
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
34
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
Все новости
Все новости
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
22:39
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
22:25
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
20:51
5
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
20:31
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
34
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
9
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
20
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
4
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
19
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
2
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
6
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+