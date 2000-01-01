Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

    Адвокат Широкова – о стороне Данченкова: «Они все больные, их надо лечить. То их убить хотят, то дело чести, то дайте денег»

    Адвокат Романа Широкова Вадим Лялин отреагировал на желание противоположной стороны устроить медицинское освидетельствование для экс-игрока сборной России. Лялин назвал коллег больными.

    «Они сами все больные, их надо лечить и освидетельствовать. Естественно, суд им отказал. Это просто адекватный ответ. Они просто затягивают дело, пиар на пустом месте. Александр Добровинский уже вообще потерял интерес к этому процессу. Нечего здесь ловить. Героями они не станут, мы вину признаeм, ведeм себя прилично. А они устраивают цирк, позорище адвокатуры. Рано или поздно всe приведeт к тому, что все станут как Добровинский: ненужные пенсионеры-юристы.

    Они противоречат сами себе, переобуваются в воздухе. То их убить хотят, то дело чести, то дайте денег. Это смешно и унизительно. Пожизненный позор судьи Данченкова. Всe, что я могу сказать. Факт имел место, мы готовы принять любое наказание. Это не значит, что с подлостью и неквалифицированной практикой мы согласны. Появился конфликт из-за того, что несправедливо оценил судейский момент. Судейское сообщество уже обсудило много раз этот момент, Данченков момент прошляпил, ему с этим жить. Да, после этого он получил по моське, да, мы не правы. За это ответим.

    Думаю, 25-го числа суд уйдeт на обсуждение приговора. Есть вероятность, что всe закончится, но угадывать здесь нельзя. Мы говорили, что приносим извинения, что готовы понести финансовые затраты. Это намерения по примирению. Но сторона Данченкова отказалась. У нас есть волеизъявление, а у них нет», – считает Лялин.

    • Сторона избитого судьи Никиты Данченкова потребовала компенсацию в размере 500 тысяч рублей.
    • Широков избил Данченкова 10 августа.
    • Против экс-футболиста возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенного из хулиганских побуждений».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:14
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9

      lxoex3848 1 час назад


      Зацените мою влажную киску, полайкай мои голые фоточки ---- http://nah.uy/meseko

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1515

      kvm 1 час назад

      двушечку широкову дать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9703

      paracetamol 1 час назад

      Дайте денег - приоритетное желание.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7496

      alp 2 часа назад

      у данченкова адвокат -лох.... щироков пока свободен... но, думаю, ненадолго.. на каждого футболиста найдется свой шПак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2991

      erma 4 часа назад

      А Широков, значит, здоровый? Как бы я хотел, чтобы Широков треснул адвоката по морде если дело будет проиграно!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81466
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru