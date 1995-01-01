Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    2 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    3 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?

    Гинер – о Гончаренко: «Меня все устраивает. Команда играет, она молодая и живая»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о будущем главного тренера команды Виктора Гончаренко.

    – Главное, что сейчас интересует футбольную общественность, – будущее Виктора Гончаренко. Какова его судьба в вашем клубе?

    – Гончаренко работает в ЦСКА. Что будет завтра – я не знаю. Даже не знаю, что со мной завтра будет.

    – Вас устраивает его работа?

    – Меня вообще все устраивает.

    – Откуда тогда берутся слухи, что он уже уволен?

    – Не знаю. Вы же хотите получить ответ на то, что пишут журналисты. Могу ответить за себя, а не за тех, кто это пишет. К сожалению, сегодня нет таких аналитиков, которые были во времена моей молодости. По-моему, вы получаете зарплату за лайки, поэтому для вас интересна не игра команды, не прогресс определенного игрока или прочие футбольные вещи, а скандал. Это для вас самое важное. Уходит Гончаренко или нет, сидел какой-то футболист с бокалом вина или нет, изнасиловал Карвальо какую-то девочку или нет. Это бред, и обсуждать его я не хочу.

    – Вам нравится стиль игры команды при Гончаренко?

    – Мне нравится. Команда играет, она молодая и живая. На мой взгляд, ребята в большинстве случаев показывают красивый футбол. Наверное, бывают и провалы, но это футбол. Если бы одна команда только выигрывала, а все остальные проигрывали, футбол потерял бы интерес. Проигрывает «Реал», проигрывает «Манчестер Сити» и другие. И никто не обсуждает после неудачи мадридской команды, уволят ли Зидана. Они говорят, что в данном матче было неправильно, что не так сделали тренер или футболисты.

    – Гончаренко отработает этот чемпионат до конца?

    – Я не отвечу на этот вопрос, потому что для этого нужно конкретное мнение совета директоров о том, надо тренера менять или оставить. А я только один из его членов.

    – На совете директоров этот вопрос не поднимался?

    – Нет, его еще не было по окончании первой части сезона. Пока прошел только промежуточный этап. Результат команды смотрится по итогам всего сезона.

    • ЦСКА занимает второе место в РПЛ.
    • Команда вылетела из Лиги Европы, заняв последнее место в группе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:56
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5465

      серега кашин 12 минут назад

      если так говорит то значит не все так чисто в цска

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +831

      fhnv 1 час назад

      Какая живая она то???? ты о чём??? Скоро забудем,когда из группы выходили ....Два года в группе последнее место занимает

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18699

      silver29 3 часа назад

      Лукавые ответы в стиле "пескова" (((( хотя кто будет выносить все дрязги, что б журналюги их полоскали по-ветру.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14709

      vladimir-7 > silver29 3 часа назад

      В команде нет никаких "дрязг", а вот вымыслы журналюг
      имеются и Е.Гинер это отметил.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18699

      silver29 > vladimir-7 2 часа назад

      Тут не соглашусь. Думаю не мало утечек о скорой отставке Гончаренко исходят из самой команды и руководства, ну так устроен мир не доброжелателей и подковерной возни везде и во ВСЕХ !!! командах хватает, да и тренера в тонусе надо держать, и ваш клуб не исключение. Где большие деньги, там большие гнустности (((

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81586
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru