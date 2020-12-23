Гинер – о Гончаренко: «Меня все устраивает. Команда играет, она молодая и живая»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о будущем главного тренера команды Виктора Гончаренко.

– Главное, что сейчас интересует футбольную общественность, – будущее Виктора Гончаренко. Какова его судьба в вашем клубе?

– Гончаренко работает в ЦСКА. Что будет завтра – я не знаю. Даже не знаю, что со мной завтра будет.

– Вас устраивает его работа?

– Меня вообще все устраивает.

– Откуда тогда берутся слухи, что он уже уволен?

– Не знаю. Вы же хотите получить ответ на то, что пишут журналисты. Могу ответить за себя, а не за тех, кто это пишет. К сожалению, сегодня нет таких аналитиков, которые были во времена моей молодости. По-моему, вы получаете зарплату за лайки, поэтому для вас интересна не игра команды, не прогресс определенного игрока или прочие футбольные вещи, а скандал. Это для вас самое важное. Уходит Гончаренко или нет, сидел какой-то футболист с бокалом вина или нет, изнасиловал Карвальо какую-то девочку или нет. Это бред, и обсуждать его я не хочу.

– Вам нравится стиль игры команды при Гончаренко?

– Мне нравится. Команда играет, она молодая и живая. На мой взгляд, ребята в большинстве случаев показывают красивый футбол. Наверное, бывают и провалы, но это футбол. Если бы одна команда только выигрывала, а все остальные проигрывали, футбол потерял бы интерес. Проигрывает «Реал», проигрывает «Манчестер Сити» и другие. И никто не обсуждает после неудачи мадридской команды, уволят ли Зидана. Они говорят, что в данном матче было неправильно, что не так сделали тренер или футболисты.

– Гончаренко отработает этот чемпионат до конца?

– Я не отвечу на этот вопрос, потому что для этого нужно конкретное мнение совета директоров о том, надо тренера менять или оставить. А я только один из его членов.

– На совете директоров этот вопрос не поднимался?

– Нет, его еще не было по окончании первой части сезона. Пока прошел только промежуточный этап. Результат команды смотрится по итогам всего сезона.