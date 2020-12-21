KazFootball: клубы РПЛ хотят подписать защитника «Астаны» Шомко

Левый защитник «Астаны» Дмитрий Шомко может продолжить карьеру в России.

По информации KazFootball, у 30-летнего футболиста есть предложения от клубов РПЛ и «Тобола».

В конце декабря истечет контракт Щомко с «Астаной», и он станет свободным агентом.