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    KazFootball: клубы РПЛ хотят подписать защитника «Астаны» Шомко

    Левый защитник «Астаны» Дмитрий Шомко может продолжить карьеру в России.

    По информации KazFootball, у 30-летнего футболиста есть предложения от клубов РПЛ и «Тобола».

    В конце декабря истечет контракт Щомко с «Астаной», и он станет свободным агентом.

    • Игрок выступал за клуб из Нур-Султана с 2014 года.
    • В его активе 264 матча, 12 забитых голов и 45 ассистов.
    • Рыночная стоимость казахстанца – 1,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: KazFootball

    Новостной портал, цель которого - консолидация всей информации о казахстанском футболе. Аудитория в инстаграме - 35 тысяч подписчиков.

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    21.12.2020 22:23
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