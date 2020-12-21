KazFootball: клубы РПЛ хотят подписать защитника «Астаны» Шомко

Левый защитник «Астаны» Дмитрий Шомко может продолжить карьеру в России.
По информации KazFootball, у 30-летнего футболиста есть предложения от клубов РПЛ и «Тобола».
В конце декабря истечет контракт Щомко с «Астаной», и он станет свободным агентом.
- Игрок выступал за клуб из Нур-Султана с 2014 года.
- В его активе 264 матча, 12 забитых голов и 45 ассистов.
- Рыночная стоимость казахстанца – 1,5 миллиона евро.
Источник: KazFootball
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