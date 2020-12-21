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    Фарре: «Месси и Неймар сыграют за «Барселону» в следующем году»

    Кандидат в президенты «Барселоны» Хорди Фарре убежден, что Лионель Месси останется в команде, а форвард «ПСЖ» Неймар перейдет в каталонский клуб в следующем году.

    «Мы будем рады Неймару, но первое, что он должен сделать, – попросить прощения и снизить требования. Все люди ошибаются. Его окружение сообщило нам о желании «вернуться домой».

    Кто не хочет, чтобы в твоей команде был один из трех лучших футболистов мира? В лучшем случае мы можем заплатить за Неймара 40-45 миллионов евро.

    Месси и Неймар сыграют за «Барселону» в следующем году. Уверен, что Лионель не собирается уходить. Он сказал мне, что хочет остаться, но он хочет перспективный проект с титулами.

    Моя стратегия – сохранять Месси в команде каждый год и создать совместный бренд Лео и «Барсы». Затем Месси сможет стать почетным президентом клуба», – сказал Фарре.

    • Месси намерен провести встречу с новым руководителем «Барсы», после чего будет определяться со своим будущим на «Камп Ноу».
    • Контракт форварда с каталонцами истекает в июне, и уже с января он имеет право вести переговоры с другими клубами.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 14:32
    Комментарии5
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      Рейтинг: +18707

      bset 8 минут назад

      А мы все так надеялись увидеть Месси где-то еще. Но он видимо сам прикинул, что кроме как в Барселоне показать ничего не сможет, поэтому решил никуда не рыпаться. Очень жаль, а то бы все ненавистники Роналду быстро бы рты закрыли. Хотя им и это не помогает - когда Месси забивал только с пенальти, они тут же писали, что Роналду только с пенальти забивает, то ли дело Месси)))

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      Рейтинг: -612

      СуперПАВ9 > bset 1 минуту назад

      Роналду бездарный и распиаренный

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      Рейтинг: +432

      SuperNils 26 минут назад

      не, Месси сильно сдал в последнее время, его уровень теперь - Шинник или какой-нибудь Зенит.

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      Рейтинг: -612

      СуперПАВ9 > SuperNils 1 минуту назад

      Зенит уж получше вашего блюве

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      Рейтинг: +11808

      KLIM777 29 минут назад

      наркоман какой-то. неймар за 45)))

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