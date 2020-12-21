Фарре: «Месси и Неймар сыграют за «Барселону» в следующем году»

Кандидат в президенты «Барселоны» Хорди Фарре убежден, что Лионель Месси останется в команде, а форвард «ПСЖ» Неймар перейдет в каталонский клуб в следующем году.

«Мы будем рады Неймару, но первое, что он должен сделать, – попросить прощения и снизить требования. Все люди ошибаются. Его окружение сообщило нам о желании «вернуться домой».

Кто не хочет, чтобы в твоей команде был один из трех лучших футболистов мира? В лучшем случае мы можем заплатить за Неймара 40-45 миллионов евро.

Месси и Неймар сыграют за «Барселону» в следующем году. Уверен, что Лионель не собирается уходить. Он сказал мне, что хочет остаться, но он хочет перспективный проект с титулами.

Моя стратегия – сохранять Месси в команде каждый год и создать совместный бренд Лео и «Барсы». Затем Месси сможет стать почетным президентом клуба», – сказал Фарре.