Фарре: «Месси и Неймар сыграют за «Барселону» в следующем году»

А мы все так надеялись увидеть Месси где-то еще. Но он видимо сам прикинул, что кроме как в Барселоне показать ничего не сможет, поэтому решил никуда не рыпаться. Очень жаль, а то бы все ненавистники Роналду быстро бы рты закрыли. Хотя им и это не помогает - когда Месси забивал только с пенальти, они тут же писали, что Роналду только с пенальти забивает, то ли дело Месси)))
Кандидат в президенты «Барселоны» Хорди Фарре убежден, что Лионель Месси останется в команде, а форвард «ПСЖ» Неймар перейдет в каталонский клуб в следующем году.
«Мы будем рады Неймару, но первое, что он должен сделать, – попросить прощения и снизить требования. Все люди ошибаются. Его окружение сообщило нам о желании «вернуться домой».
Кто не хочет, чтобы в твоей команде был один из трех лучших футболистов мира? В лучшем случае мы можем заплатить за Неймара 40-45 миллионов евро.
Месси и Неймар сыграют за «Барселону» в следующем году. Уверен, что Лионель не собирается уходить. Он сказал мне, что хочет остаться, но он хочет перспективный проект с титулами.
Моя стратегия – сохранять Месси в команде каждый год и создать совместный бренд Лео и «Барсы». Затем Месси сможет стать почетным президентом клуба», – сказал Фарре.
- Месси намерен провести встречу с новым руководителем «Барсы», после чего будет определяться со своим будущим на «Камп Ноу».
- Контракт форварда с каталонцами истекает в июне, и уже с января он имеет право вести переговоры с другими клубами.