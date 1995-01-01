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    ESPN: Месси примет решение о будущем в «Барселоне» после выборов президента

    Будущее нападающего Лионеля Месси в «Барселоне» остаeтся неопределенным.

    Как сообщает ESPN, аргентинец пока не принял окончательное решение об уходе из клуба.

    33-летний футболист хочет дождаться результатов выборов президента, запланированных на 24 января.

    Месси намерен провести встречу с новым руководителем «Барсы», после чего будет определяться со своим будущим на «Камп Ноу».

    Контракт форварда с каталонцами истекает в июне, и уже с января он имеет право вести переговоры с другими клубами.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 18:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9

      lxoex3848 1 час назад

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      Рейтинг: +955

      кто там 4 часа назад

      понятно, у гномика истерика прошла, решил дальше доить клуб.

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