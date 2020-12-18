ESPN: Месси примет решение о будущем в «Барселоне» после выборов президента

Будущее нападающего Лионеля Месси в «Барселоне» остаeтся неопределенным.

Как сообщает ESPN, аргентинец пока не принял окончательное решение об уходе из клуба.

33-летний футболист хочет дождаться результатов выборов президента, запланированных на 24 января.

Месси намерен провести встречу с новым руководителем «Барсы», после чего будет определяться со своим будущим на «Камп Ноу».

Контракт форварда с каталонцами истекает в июне, и уже с января он имеет право вести переговоры с другими клубами.