Черчесов назвал Акинфеева лучшим футболистом года в России

«Спорт-Экспресс» провел голосование на звание лучшего футболиста 2020 года в России. Результаты станут известны в полночь.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал лучшим голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
Помимо него в пятерку лучших футболистов 2020 года вошли: Артем Дзюба («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Георгий Джикия («Спартак») и Роман Зобнин («Спартак»).
- Акинфеев завершил карьеру в сборной России после ЧМ-2018.
- В прошлом году лучшим футболистом России стал Артем Дзюба.
Источник: «Спорт-Экспресс»