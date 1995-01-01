Черчесов назвал Акинфеева лучшим футболистом года в России

Обыкновенный вратарь среднего уровня, конечно, гораздо лучше Гилерме, которого нельзя подпускать к сборной. Да, иногда получается ногой пеналь отбить, но также спокойно пускает пенки, с невозмутимым лицом и орет на защитников, а в ЦСКА сейчас еще те "защитники".
«Спорт-Экспресс» провел голосование на звание лучшего футболиста 2020 года в России. Результаты станут известны в полночь.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал лучшим голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
Помимо него в пятерку лучших футболистов 2020 года вошли: Артем Дзюба («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Георгий Джикия («Спартак») и Роман Зобнин («Спартак»).
- Акинфеев завершил карьеру в сборной России после ЧМ-2018.
- В прошлом году лучшим футболистом России стал Артем Дзюба.