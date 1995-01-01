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    Черчесов назвал Акинфеева лучшим футболистом года в России

    «Спорт-Экспресс» провел голосование на звание лучшего футболиста 2020 года в России. Результаты станут известны в полночь.

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал лучшим голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

    Помимо него в пятерку лучших футболистов 2020 года вошли: Артем Дзюба («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Георгий Джикия («Спартак») и Роман Зобнин («Спартак»).

    • Акинфеев завершил карьеру в сборной России после ЧМ-2018.
    • В прошлом году лучшим футболистом России стал Артем Дзюба.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:38
    Комментарии12
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      Рейтинг: +587

      Kokmarov 33 минуты назад

      Обыкновенный вратарь среднего уровня, конечно, гораздо лучше Гилерме, которого нельзя подпускать к сборной. Да, иногда получается ногой пеналь отбить, но также спокойно пускает пенки, с невозмутимым лицом и орет на защитников, а в ЦСКА сейчас еще те "защитники".

      1
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      Рейтинг: -1270

      Бoрат 48 минут назад

      Подмазывается Черчес , хочет обратно Конифеева в сборную . Гыгыгы .

      2
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      Рейтинг: +5138

      afw13 > Бoрат 45 минут назад

      ну по факту он один из лучших вратарей в РПЛ на данный момент, Гилерме ему явно уступает, а Сафонову все же немного не хватает стабильности.

      0
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      Рейтинг: +9094

      BRO_football 1 час назад

      Оно и понятно. Акинфеев в сборной России не играет и, поэтому не опозорился

      3
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      Рейтинг: +1402

      Алехсбургер. 1 час назад

      Ещё парочку Фёдоров бы...))

      0
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      Рейтинг: +388

      shahor 1 час назад

      Влашича,видать,паспорт подвёл.Позорище...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12327

      alarm 2 часа назад

      всё равно выиграет дзюба. в полночь в тарасофке так ярко бомбанёт, что люди подумают, что новый год наступил раньше))

      0
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      Рейтинг: +5138

      afw13 > alarm 47 минут назад

      если б Дзюба не засветился в нескольких пикантных видео, то я бы пожалуй с тобой согласился, но по факту именно Акинфеев лучший в этом году, играет стабильно, радует болельщиков эффектными сейвами, репутация не подмочена, так что без вариантов.

      1
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      Рейтинг: +12327

      alarm 2 часа назад

      два хряка? они там совсем рехнулись?

      0
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      Рейтинг: +3763

      Puddle > alarm 1 час назад

      А одного из них зовут Георгий, и он участник всех гей оргий! Гы-гы-гы!

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      Рейтинг: -1270

      Бoрат > Puddle 56 минут назад

      " Дурилка картонная " - Дзюбу зовут АРТЕМ , а не Георгий . Гыгыгы . Пора бы уже знать наших героев по именам . Гыгыгы .

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      Рейтинг: +3763

      Puddle > Бoрат 33 минуты назад

      Иди-покрути спиннер!

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