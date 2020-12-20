Широков: «Если Кикнадзе все, то Семин возвращается в «Локомотив»

Бывший игрок сборной России Роман Широков анонсировал возвращение в «Локомотив» главного тренера Юрия Семина, если клуб покинет генеральный директор Василий Кикнадзе. Его могут уволить уже зимой.

«У «Локомотива» провал полный. Можно сказать, у Марко Николича было всего семь месяцев. Но я внимательно следил за командой, ни в одном матче не было атакующего футбола. Не важно, это недопонимание между генеральным директором и тренером, но было заявлено, что структура игры переходит к более атакующей. Но ничего этого нет. Если Кикнадзе всe, то Сeмин возвращается. Кикнадзе взял на себя риски, всe оценивал. Результат плачевный, в том числе и в плане трансферов», – сказал Широков.