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    Широков: «Если Кикнадзе все, то Семин возвращается в «Локомотив»

    Бывший игрок сборной России Роман Широков анонсировал возвращение в «Локомотив» главного тренера Юрия Семина, если клуб покинет генеральный директор Василий Кикнадзе. Его могут уволить уже зимой.

    «У «Локомотива» провал полный. Можно сказать, у Марко Николича было всего семь месяцев. Но я внимательно следил за командой, ни в одном матче не было атакующего футбола. Не важно, это недопонимание между генеральным директором и тренером, но было заявлено, что структура игры переходит к более атакующей. Но ничего этого нет. Если Кикнадзе всe, то Сeмин возвращается. Кикнадзе взял на себя риски, всe оценивал. Результат плачевный, в том числе и в плане трансферов», – сказал Широков.

    • Семин без работы с лета.
    • Накануне он поучаствовал в телешоу «Ледниковый период».
    • «Локомотив» идет в таблице 8-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 13:15
    Комментарии17
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      Рейтинг: +14664

      vladimir-7 2 минуты назад

      Не всё зависит от тренера команды, в основном всё зависит от влияния
      денег на команды и футбол в целом. Обратите внимание, что это Сочи,
      супер команда со знаменитом тренером или великими игроками, а если
      посмотреть на честно "выигранные" их матчи, то их место в таблице РПЛ,
      где-то ниже середины. Тоже самое можно сказать и про Зенит, как
      только появляются команды-преследователи, их тут же начинают топить
      и Зенит выползает вверх, но не за счет сильной своей игры, а за счет
      денег и он привык, как бы они не играли, им первое место обеспечат, а
      это отрицательно сказывается на играх других команд и таким образом,
      это приводит к плохим результатам наших команд в ЕК и всего нашего
      российского футбола и на международной арене.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4006

      Cleaner 14 минут назад

      Роман Широков интервью раздает? Про покушение на арбитра пусть лучше расскажет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2192

      Дедуктор 30 минут назад

      Дайте Боссу порулить. А Шпалыч пущай у него в советниках будет. Это было бы мудро.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +171

      Снег 31 минуту назад

      Ты отсиди свой срок, потом рот раскрывай, недоделок. А чо за ...берут вью у рицидивиста. На большее не тянут?

      0
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      Рейтинг: +10

      kutuzov112 37 минут назад

      Его ещё не посадили?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5428

      серега кашин 52 минуты назад

      семин ничего не сделает с игрой локо

      0
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      Рейтинг: +19840

      Боцман59rus 1 час назад

      В прошлом розыгрыше ЛЧ с нормальной подготовкой, без пандемии, точно так же убого с Палычем слили еврокубки, с Миранчуком и живыми поляками. Кикнадзе канечно тот ещё 3,14здюк, но на Семине свет клином не сошёлся, кроме стабильной игры в РПЛ ничего не показывал, а если бы быки концовки чемпионатов не сливали, или Федун не отжигал, то ЛЧ дрезине вообще не видать в прошлые годы

      3
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      Рейтинг: +27181

      zra78 > Боцман59rus 57 минут назад

      Ну и ахинею ты высрал...

      0
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      Рейтинг: +5371

      KPCCSPB > Боцман59rus 49 минут назад

      Но Семин мотиватор хороший, за ним шли футболисты, прислушивались, грызли поле. Но в ЕК не получилось, но хоть где-то была стабильность, в РПЛ. А сейчас её нигде нету вообще, не обязательно возвращать Семина, чтобы исправить ситуацию, достаточно просто перестать покупать хлам, как и Зениту например. С таким успехом, нам и за Семака держаться надо, в РПЛ ведь норм, а ЕК *** бы с ним, по логике руководства.

      2
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      Рейтинг: +13551

      derrik2000 > Боцман59rus 49 минут назад

      Да дело не в том, что при Сёмине команда отскакивала от еврокубков, как мячик от стенки.
      Дело в том, что на нашем , ВНУТРЕННЕМ, невысоком по европейским меркам уровне, Локомотив хоть как-то ИГРАЛ, БОРОЛСЯ в каждом матче, благодаря постоянным "наскипидариваниям" Сёмина игрочишек со скамейки во время матчей и, как следствие, БОЛЕЛЬЩИКАМ и фантикам Локо нравилось ходить на трибуны или наблюдать за играми с участием Локо по ТВ и в интернете.
      А сейчас ???DDD
      Показателен последний матч с Химками, где ДЕВЯТЬ полевых игроков последние 15 где-то минут ЗАПЕРЛИ ДЕСЯТЕРЫХ футболистишек-миллионеров Локомотива около их штрафной площади и не давали красно-зелёным даже глаз поднять, пока в добавленное время не забили победный гол!
      ХИМКИ!!!
      ЗАПЕРЛИ!!!
      ЛОКОМОТИВ!!!
      ВДЕВЯТЕРОМ!!!
      Вот и весь сказ о нынешнем психологическом состоянии железнодорожников. (

      1
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      Рейтинг: -605

      СуперПАВ9 1 час назад

      Карпина надо пригласить

      0
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      Рейтинг: +1478

      Retiremen_VMF 1 час назад

      Я так понимаю уже Кикнадзе больше и не нужно. Миранчук продан, Николич куплен, вполне достаточно на безбедное существование...

      0
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      Рейтинг: -605

      СуперПАВ9 > Retiremen_VMF 1 час назад

      Миральчук с детства мечтал играть за Аталанту

      -1
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      Рейтинг: +13551

      derrik2000 1 час назад

      Если САМ захочет идти здоровье дальше расшатывать (73 года - не шутка) на этой "расстрельной" должности, то пойдёт.
      Не захочет здоровьем рисковать - не пойдёт.
      Может, будет тренером-консультантом у кого-то из молодых тренеров.
      Всё может быть...

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