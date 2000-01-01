Широков: «Если Кикнадзе все, то Семин возвращается в «Локомотив»

Не всё зависит от тренера команды, в основном всё зависит от влияния
денег на команды и футбол в целом. Обратите внимание, что это Сочи,
супер команда со знаменитом тренером или великими игроками, а если
посмотреть на честно "выигранные" их матчи, то их место в таблице РПЛ,
где-то ниже середины. Тоже самое можно сказать и про Зенит, как
только появляются команды-преследователи, их тут же начинают топить
и Зенит выползает вверх, но не за счет сильной своей игры, а за счет
денег и он привык, как бы они не играли, им первое место обеспечат, а
это отрицательно сказывается на играх других команд и таким образом,
это приводит к плохим результатам наших команд в ЕК и всего нашего
российского футбола и на международной арене.
Бывший игрок сборной России Роман Широков анонсировал возвращение в «Локомотив» главного тренера Юрия Семина, если клуб покинет генеральный директор Василий Кикнадзе. Его могут уволить уже зимой.
«У «Локомотива» провал полный. Можно сказать, у Марко Николича было всего семь месяцев. Но я внимательно следил за командой, ни в одном матче не было атакующего футбола. Не важно, это недопонимание между генеральным директором и тренером, но было заявлено, что структура игры переходит к более атакующей. Но ничего этого нет. Если Кикнадзе всe, то Сeмин возвращается. Кикнадзе взял на себя риски, всe оценивал. Результат плачевный, в том числе и в плане трансферов», – сказал Широков.
- Семин без работы с лета.
- Накануне он поучаствовал в телешоу «Ледниковый период».
- «Локомотив» идет в таблице 8-м.