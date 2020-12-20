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  • Широков: «Если Кикнадзе все, то Семин возвращается в «Локомотив»

Широков: «Если Кикнадзе все, то Семин возвращается в «Локомотив»

20 декабря 2020, 13:15
19

Бывший игрок сборной России Роман Широков анонсировал возвращение в «Локомотив» главного тренера Юрия Семина, если клуб покинет генеральный директор Василий Кикнадзе. Его могут уволить уже зимой.

«У «Локомотива» провал полный. Можно сказать, у Марко Николича было всего семь месяцев. Но я внимательно следил за командой, ни в одном матче не было атакующего футбола. Не важно, это недопонимание между генеральным директором и тренером, но было заявлено, что структура игры переходит к более атакующей. Но ничего этого нет. Если Кикнадзе всe, то Сeмин возвращается. Кикнадзе взял на себя риски, всe оценивал. Результат плачевный, в том числе и в плане трансферов», – сказал Широков.

  • Семин без работы с лета.
  • Накануне он поучаствовал в телешоу «Ледниковый период».
  • «Локомотив» идет в таблице 8-м.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Широков Роман Семин Юрий Кикнадзе Василий
Комментарии (19)
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PAREVG.
1608461909
Кроме грызуна еще и Мещеряков не уволен...
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O-Z
1608463805
Семина нужно на другую должность, тренером будет тяжело сейчас всё строить не один год может придется. Пашинин-Лоськов пусть пробуют. Если нет то Евсеев или БОСС.
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derrik2000
1608464040
Если САМ захочет идти здоровье дальше расшатывать (73 года - не шутка) на этой "расстрельной" должности, то пойдёт. Не захочет здоровьем рисковать - не пойдёт. Может, будет тренером-консультантом у кого-то из молодых тренеров. Всё может быть...
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Боцман59rus
1608464639
В прошлом розыгрыше ЛЧ с нормальной подготовкой, без пандемии, точно так же убого с Палычем слили еврокубки, с Миранчуком и живыми поляками. Кикнадзе канечно тот ещё 3,14здюк, но на Семине свет клином не сошёлся, кроме стабильной игры в РПЛ ничего не показывал, а если бы быки концовки чемпионатов не сливали, или Федун не отжигал, то ЛЧ дрезине вообще не видать в прошлые годы
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серега кашин
1608465259
семин ничего не сделает с игрой локо
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kutuzov112
1608466146
Его ещё не посадили?
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Снег
1608466538
Ты отсиди свой срок, потом рот раскрывай, недоделок. А чо за ...берут вью у рицидивиста. На большее не тянут?
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vladimir-7
1608468224
Не всё зависит от тренера команды, в основном всё зависит от влияния денег на команды и футбол в целом. Обратите внимание, что это Сочи, супер команда со знаменитом тренером или великими игроками, а если посмотреть на честно "выигранные" их матчи, то их место в таблице РПЛ, где-то ниже середины. Тоже самое можно сказать и про Зенит, как только появляются команды-преследователи, их тут же начинают топить и Зенит выползает вверх, но не за счет сильной своей игры, а за счет денег и он привык, как бы они не играли, им первое место обеспечат, а это отрицательно сказывается на играх других команд и таким образом, это приводит к плохим результатам наших команд в ЕК и всего нашего российского футбола и на международной арене.
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Hektor 84
1608469240
Что он куйню несет. Руководство что объявило об отставке Николича? И с чего он вдруг решил что тренером назначат Семина? Рома это твой пьяный бред или твои хотелки? Та и причем здесь Кикнадзе? Его что на место Семина назначали? У них вроде разные должности.
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Plyash
1608473342
Шира,это ты ещё под подпиской о не выезде вещаешь?Потерпи до 25-го,авось посадят для ума.
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