Семин в качестве судьи поучаствовал в телешоу «Ледниковый период». Там выступает Сычев

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин принял участие в выпуске телевизионного шоу «Ледниковый период». Его посадили в жюри, председатель которого Татьяна Тарасова.

Одним из выступавших на льду был экс-форвард сборной России и «Локомотива» Дмитрий Сычев.

Семин находится без работы с лета, когда ушел из «Локомотива».

Шоу «Ледниковый период» выходит на Первом канале.

Сычев выступает в паре с фигуристкой Марией Петровой.