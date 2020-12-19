Семин в качестве судьи поучаствовал в телешоу «Ледниковый период». Там выступает Сычев

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин принял участие в выпуске телевизионного шоу «Ледниковый период». Его посадили в жюри, председатель которого Татьяна Тарасова.
Одним из выступавших на льду был экс-форвард сборной России и «Локомотива» Дмитрий Сычев.
- Семин находится без работы с лета, когда ушел из «Локомотива».
- Шоу «Ледниковый период» выходит на Первом канале.
- Сычев выступает в паре с фигуристкой Марией Петровой.
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Источник: Бомбардир.ру