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    Семин в качестве судьи поучаствовал в телешоу «Ледниковый период». Там выступает Сычев

    Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин принял участие в выпуске телевизионного шоу «Ледниковый период». Его посадили в жюри, председатель которого Татьяна Тарасова.

    Одним из выступавших на льду был экс-форвард сборной России и «Локомотива» Дмитрий Сычев.

    • Семин находится без работы с лета, когда ушел из «Локомотива».
    • Шоу «Ледниковый период» выходит на Первом канале.
    • Сычев выступает в паре с фигуристкой Марией Петровой.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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