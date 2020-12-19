Моуринью: «Если бы Флик взял семь трофеев, то, возможно, получил бы приз тренеру года»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью не согласен с решением ФИФА присудить приз лучшему тренеру года менеджеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу. Португалец полагает, что Ханс-Дитер Флик больше достоин награды.
«Единственный шанс Флика – найти два-три новых турнира и выиграть их. Возможно, приз достанется ему, если он возьмет семь трофеев.
Флик с «Баварией» взял пять титулов, включая Лигу чемпионов», – напомнил Моуринью.
- Клопп получил приз 2-й год подряд.
- Он взял с «Ливерпулем» АПЛ.
- Для Флика предыдущий сезон был дебютным в качестве главного тренера на высшем уровне.
Источник: Goal