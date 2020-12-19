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  • Моуринью: «Если бы Флик взял семь трофеев, то, возможно, получил бы приз тренеру года»

Моуринью: «Если бы Флик взял семь трофеев, то, возможно, получил бы приз тренеру года»

19 декабря 2020, 17:54

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью не согласен с решением ФИФА присудить приз лучшему тренеру года менеджеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу. Португалец полагает, что Ханс-Дитер Флик больше достоин награды.

«Единственный шанс Флика – найти два-три новых турнира и выиграть их. Возможно, приз достанется ему, если он возьмет семь трофеев.

Флик с «Баварией» взял пять титулов, включая Лигу чемпионов», – напомнил Моуринью.

  • Клопп получил приз 2-й год подряд.
  • Он взял с «Ливерпулем» АПЛ.
  • Для Флика предыдущий сезон был дебютным в качестве главного тренера на высшем уровне.

Источник: Goal
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Бавария Тоттенхэм Моуринью Жозе Флик Ханс-Дитер
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