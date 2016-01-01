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    Моуринью: «Если бы Флик взял семь трофеев, то, возможно, получил бы приз тренеру года»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью не согласен с решением ФИФА присудить приз лучшему тренеру года менеджеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу. Португалец полагает, что Ханс-Дитер Флик больше достоин награды.

    «Единственный шанс Флика – найти два-три новых турнира и выиграть их. Возможно, приз достанется ему, если он возьмет семь трофеев.

    Флик с «Баварией» взял пять титулов, включая Лигу чемпионов», – напомнил Моуринью.

    • Клопп получил приз 2-й год подряд.
    • Он взял с «Ливерпулем» АПЛ.
    • Для Флика предыдущий сезон был дебютным в качестве главного тренера на высшем уровне.

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    Источник: Goal

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