Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    2 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

    РПЛ. «Тамбов» сыграл вничью с «Уралом» и ушел на зимнюю паузу на последнем месте

    В последнем матче РПЛ перед зимним перерывом «Тамбов» и «Урал» обменялись голами. Ничью хозяевам принес форвард Герман Онугха.

    «Тамбов», который допускает снятие с сезона по финансовым причинам, идет на последнем месте. «Урал» занимает 12-е место.

    Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

    Тамбов – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Эль Кабир, 29; 1:1 – Онугха, 45+1.

    «Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Ароян, Володько, Каплиенко, Чуперка, Карасев, Килин, Кабахидзе (Тиль, 65), Костюков (Карапетян, 75), Онугха.

    «Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Евсеев (Подберезкин, 68), Ефремов (Татаринов, 87), Йовичич (Бавин, 78), Калинин, Егорычев, Эль Кабир, Мишкич, Аугустыняк.

    Предупреждения: Чуперка, 9; Костюков, 15; Кабахидзе, 46; Ароян, 59 – Егорычев, 45+1; Герасимов, 47.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:53
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9

      lxoex3848 1 час назад

      Зацените мои голые фоточки, лайкай и общайся с такими как я (ми развратные и жаждим члена) ------- https://me.sv/6BJyXx

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19476

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Теперь будут ждать когда постучат снизу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7153

      Вомбат 3 часа назад

      Уверен, что Уфа не вылетит, я бы поставил на Арсенал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +878

      Граф2019 3 часа назад

      все !!! ребята, разбегаемся до февраля! ля ля ля...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1431

      Play 3 часа назад

      Ну на самом деле, сейчас зона вылета выглядит так, как она и должна выглядеть. Уфа и Тамбов абсолютно ненужные лиге команды, которые ещё в прошлом году должны были вылетать.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81466
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru