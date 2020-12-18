РПЛ. «Тамбов» сыграл вничью с «Уралом» и ушел на зимнюю паузу на последнем месте

В последнем матче РПЛ перед зимним перерывом «Тамбов» и «Урал» обменялись голами. Ничью хозяевам принес форвард Герман Онугха.

«Тамбов», который допускает снятие с сезона по финансовым причинам, идет на последнем месте. «Урал» занимает 12-е место.

Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

Тамбов – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Эль Кабир, 29; 1:1 – Онугха, 45+1.

«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Ароян, Володько, Каплиенко, Чуперка, Карасев, Килин, Кабахидзе (Тиль, 65), Костюков (Карапетян, 75), Онугха.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Евсеев (Подберезкин, 68), Ефремов (Татаринов, 87), Йовичич (Бавин, 78), Калинин, Егорычев, Эль Кабир, Мишкич, Аугустыняк.

Предупреждения: Чуперка, 9; Костюков, 15; Кабахидзе, 46; Ароян, 59 – Егорычев, 45+1; Герасимов, 47.

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