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    Слуцкий: «Тарасов был максимально полезен для «Рубина»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал уход из клуба полузащитника Дмиитрия Тарасова.

    • У 33-летнего футболиста истек контракт с казанцами.
    • Хавбек выступал за команду с февраля и провел 13 матчей.
    • По информации «Бизнес Online», в его услугах заинтересованы «Химки» и «Урал».

    «Я могу поблагодарить Диму за тот год, который мы провели вместе. Болельщикам не видна та работа, которую он делает, как он подбадривает молодых, какой большой позитив он несет в команду. В нашей очень молодой команде, которая строилась, он сыграл очень важную роль, помогал быстрее адаптироваться в коллективе новичкам.

    Взял под свое крыло большую группу молодых игроков, очень много беседовал с ними, очень здорово выглядел в тренировках, абсолютно заслуживал в том числе и получать игровое время, но так сложилось, что в его позиции у нас играет Оливер Абильгор, который, я считаю, один из лучших игроков в этой позиции во всей лиге. Плюс он особо не устает, и нет необходимости ему замены, поэтому так сложились обстоятельства, что просто у Димы был очень сильный конкурент.

    Я ему всячески желаю удачи, его уровень профессионализма, отношения к делу, личностные качества вызывают только положительные эмоции. Я уверен, что он не заканчивает, что он продолжит свою карьеру.

    А клуб, в свою очередь, еще раз показал, что мы никогда не оставляем футболиста, который попадает в сложную ситуацию. Дима в последний день сбора получил очень серьезную травму и мы автоматически продлили с ним контракт до зимы, потому что понимали, что только до весны он будет восстанавливаться, и ему еще необходимо какое-то время, чтобы оценить его текущие возможности.

    Мы пожали друг другу руки, и я уверен, что он тоже доволен тем годом, который провел у нас. И я могу сказать, что он фантастически выполнял свои функции в команде, был максимально полезен, даже не часто появляясь на футбольном поле«, – сказал Слуцкий.

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    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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    Сегодня, 13:21
    Комментарии4
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      Рейтинг: +13547

      derrik2000 48 минут назад

      "Дима в последний день сбора получил очень серьезную травму и мы автоматически продлили с ним контракт до зимы, потому что понимали, что только до весны он будет восстанавливаться, и ему еще необходимо какое-то время, чтобы оценить его текущие возможности."

      Очень порядочно поступили в Рубине.

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      Рейтинг: +257

      yaran56 1 час назад

      Очень рад, и слуцкого пусть забирает.

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      Рейтинг: +19464

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Успехов в Химках!

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      Рейтинг: +9691

      paracetamol 1 час назад

      Если он такой хороший, зачем отпускать?

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