Норманн получил травму в матче с ЦСКА

В эти минуты проходит матч 19-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА. На 14-й минуте в составе хозяев случилась вынужденная замена – из-за травмы.
Поле покинул полузащитник Матиас Норманн, вместо него вышел Данила Сухомлинов. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Ростове-на-Дону.
- Перед матчем «Ростов» получил премию как лучший клуб РПЛ в ноябре по рейтингу фэйр-плей.
- Норманн в сезоне РПЛ провел 13 матчей, забил гол, сделал результативный пас.
- Зимой 4 клуба РПЛ поборются за Норманна.
Источник: Бомбардир.ру