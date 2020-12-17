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    Норманн получил травму в матче с ЦСКА

    В эти минуты проходит матч 19-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА. На 14-й минуте в составе хозяев случилась вынужденная замена – из-за травмы.

    Поле покинул полузащитник Матиас Норманн, вместо него вышел Данила Сухомлинов. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Ростове-на-Дону.

    • Перед матчем «Ростов» получил премию как лучший клуб РПЛ в ноябре по рейтингу фэйр-плей.
    • Норманн в сезоне РПЛ провел 13 матчей, забил гол, сделал результативный пас.
    • Зимой 4 клуба РПЛ поборются за Норманна.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    17.12.2020 20:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1968

      kazak161 8 часов назад

      Травму?Да просто он хочет сохранить себя для будущего европейского клуба!!!!!!!!!!!!

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