Норманн получил травму в матче с ЦСКА

В эти минуты проходит матч 19-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА. На 14-й минуте в составе хозяев случилась вынужденная замена – из-за травмы.

Поле покинул полузащитник Матиас Норманн, вместо него вышел Данила Сухомлинов. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Ростове-на-Дону.